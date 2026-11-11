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Radikális lépésre szánta el magát Európa legerősebb országa: kitiltanak bizonyos drónokat, itt az indoklás
Globál

Radikális lépésre szánta el magát Európa legerősebb országa: kitiltanak bizonyos drónokat, itt az indoklás

MTI
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Nem használnak többé kínai gyártmányú drónokat a német hadseregben - jelentette be német védelmi minisztérium szerdán, biztonsági okokra, illetve a kiemelten őrzött létesítmények védelmére hivatkozva.

A tárca egyik szóvivője hozzátette, hogy nincs átfogó, általános tilalom bizonyos országokból származó rendszerekre,

a döntés a katonai biztonság és az informatikai, illetve az adatbiztonság védelmét célzó egyedi kockázatértékeléseken alapul majd.

A szóvivő elmondta azt is, hogy a drónokat német gyártmányú, esetleg más európai országból származó eszközökkel helyettesítik, és az ország technológiai szuverenitását hangsúlyozta. Mint mondta,

a modern járművekbe beépített érzékelők potenciális biztonsági kockázatnak minősülnek.

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A német hadseregben korábban költséghatékonyságuk miatt engedélyezték a kínai gyártóktól érkező drónokat, lövészet és kiképzés céljából. A bejelentést Kína berlini nagykövetsége, illetve a két ország külügyminisztériuma egyelőre nem kommentálta. A hírt először a Der Spiegel című német lap közölte.

Az Egyesült Államok októberben szintén betiltotta Kína vezető elektromosjármű-gyártója, a BYD által gyártott gépjárműveket az amerikai hadsereg okinavai légibázisán, Lengyelország pedig februárban döntött úgy, hogy kitiltja katonai létesítményeiből a kínai gyártmányú gépjárműveket.

Németország az utóbbi években jelentős katonai fejlesztésekbe kezdett, Boris Pistorius védelmi miniszter pedig idén azt mondta, a tervek között az is szerepel, hogy a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé fejlesszék.

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