Rendkívüli intézkedés Amerikában: a síita rezsim fenyegetései miatt kellett azonnal lépni

Egy katonai támaszpontra költözött át ideiglenesen az otthonából Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Iránból származó fenyegetések miatt - jelentette helyi idő szerint kedden az amerikai sajtó.

A Fox News értesülése szerint

a minisztert azt követően költöztették el, hogy a hírszerzés szerint fokozott szintet értek el az iráni fenyegetések.

A pénzügyminisztérium megerősítette a Bessent költözésével kapcsolatos híreket, és közleményében hangsúlyozta, hogy a minisztert "nem fogják elrettenteni az iráni rezsim fenyegetései".

A Bessent nevével fémjelzett Irán elleni gazdasági hadviselésben Washington bankokra, személyekre, vállalatokra és légitársaságokra vetett ki szankciókat. A New York Times című lap szerint Bessent nem az egyetlen tisztségviselő az amerikai kormányban, akinek ideiglenesen új lakóhelyet jelöltek ki: korábban Stephen Millert, a Fehér Ház jelenlegi kabinetfőnökét és Pam Bondi volt igazságügyi minisztert is átmenetileg átköltöztették.

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