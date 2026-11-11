Súlyos gázválság réme fenyegeti Európát – Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

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Rekord alacsony készlettel megyünk neki a télnek

A tárolás alapvető szerepet játszik az ellátásbiztonság fenntartásában, biztosítva a télen szükséges szezonális rugalmasságot, márpedig az európai gázrendszer felkészültségét vizsgáló elemzés hangsúlyozza:

az Európai Unió föld alatti gáztárolói rekord alacsony készletszinttel mennek neki a 2026/27-es télnek, kihívásos betárolási időszakot követően.

Az októberben megjelent jelentés rámutat: az összességében mintegy 107 milliárd köbméter térfogatú uniós gáztárolók átlagos töltöttsége 72% volt október 1-jén. Összevetésül: egy évvel korábban, 2025. október 1-jén 83%-on állt az átlagos tárolói készletszint.

Folytatni kell a betárolást

Az elégtelen tárolási szintek negatívan befolyásolják a gázrendszer rugalmasságát, különösen nagy kereslettel járó időszakokban. A tél végi alacsony készletszintek pedig a készletek következő tél előtti visszatöltését is megnehezítik - akkor is, ha nagyobb mennyiségű LNG áll rendelkezésre -, és közvetve a piaci árak emelkedése irányában hatnak.

A jelentés figyelmeztet, az ellátásbiztonságra tekintettel az ősz hátralevő részében, illetve a téli időszak kezdetén is kívánatos a betárolás és az erőteljes LNG-beszerzések folytatása, az alacsony tárolói töltöttségi szint, valamint az LNG elérhetőségével kapcsolatos bizonytalanság pedig az egész szezon során folyamatos figyelmet igényel.

Az elemzés a november eleji készletszintre már értelemszerűen nem terjed ki, de a hivatalos európai transzparenciaplatform adataiból kiolvasható, hogy a töltöttség 1 hónappal később is csak nem egészen 75% volt - vagyis októberben alig nőtt a töltöttség -,

november 9-én pedig ismét alig haladta meg a 72%-ot.

Ugyanakkor a magyarországi tárolók töltöttsége valamivel 76% fölött alakult.

Kulcsfontosságúak az LNG-szállítmányok

Az EU kötelező érvényű gáztárolási rendelete alapján a tagállamoknak az október 1. és december 1. közötti időszakban el kell érniük a 90%-os töltöttségi szintet. A szabályozás szerint azonban az országok eltérhetnek ettől nehéz piaci körülmények vagy technikai korlátok esetén, és az Európai Bizottságnak is lehetősége van a célérték csökkentésére kedvezőtlen piaci körülmények esetén.

Az idei betárolási szezon kezdetén, április 1-jén az EU-s gáztárolók töltöttsége 28% körül alakult. A gáztárolók az elmúlt télen hozzávetőleg a 26%-át fedezték a teljes uniós gázfelhasználásnak, míg a 2024/25-ös télen körülbelül a 30%-át.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányok téli időszak alatti folyamatos, magas szinten tartása kulcsfontosságú az európai gázellátás egyensúlyának fenntartása és a tárolói készletszintek megőrzése szempontjából

- húzzák alá.

Az európai gázinfrastruktúra, beleértve az újonnan üzembe helyezett LNG-terminálokat is, növeli az importkapacitást és a rendszer rugalmasságát, lehetővé téve az LNG-behozatal fokozását, valamint a tagállamok közötti együttműködés javítását - állapítja meg a jelentés, amely szerint a rendszer összességében továbbra is kellően rugalmas.

Az európai LNG-visszagázosítási kapacitás téli szezononként körülbelül 1600 terawattóra (TWh), nagyjából 145 milliárd köbméter, ami részben ellensúlyozhatja a kitárolási időszak kezdetén tapasztalható alacsonyabb tárolói készletszinteket, és segítheti a téli kereslet kielégítését.

Bizonyos körülmények között azonban felmerülhetnek ellátási korlátok és szűk keresztmetszetek, ezért mindenekelőtt a megfelelő ellátás biztosítása a legfontosabb feladat - húzzák alá.

Bár a hazai ellátás biztosítottnak tűnik, Magyarország számára is figyelmeztető megállapítása az elemzésnek, hogy

a tengerparttal nem rendelkező közép- és kelet-európai, valamint délkelet-európai országok potenciálisan nagyobb kihívásokkal szembesülhetnek a megfelelő mennyiségű LNG-szállítmányok biztosítása során,

ami rávilágít az országok közötti koordináció és együttműködés fontosságára.

A három forgatókönyv

Az elemzés három fő forgatókönyvben vizsgálja a téli gázellátási kilátásokat (átlagos, az átlagosnál hidegebb, illetve melegebb tél), a szcenáriókban az orosz ellátás, illetve az LNG-piaci kínálat lehetséges alakulását is figyelembe véve. Az eredmények azt mutatják, hogy

már átlagosnak mondható időjárás esetén is ellátási problémák állhatnak elő, ha az orosz szállításokkal további zavarok adódnak, az elérhető LNG-piaci kínálat pedig szűkös lesz.

A modellezés szerint ez esetben a kereslet mintegy 2%-ának kielégítése ütközhet akadályokba uniós szinten, illetve ilyen arányban lehet szükség keresletoldali válasz intézkedésekre, avagy a felhasználás korlátozására.

Amennyiben a közelgő tél hidegebb lesz az elmúlt években megszokottaknál, akkor jó eséllyel szükség lehet a fogyasztás valamilyen formában történő mérséklésére, ha pedig a kedvezőtlen időjárási körülményekhez orosz szállítási zavarok és LNG-piaci szűkösség is járulna, akkor az ellátási problémák szélsőséges esetben akár a kereslet 15%-át is érinthetnék többletforrások bevonása nélkül.

Az előrejelzés alapján az uniós gáztárolók töltöttsége a tél végére 11 és 32% közötti értékre mérséklődhet az időjárás és a gázpiaci helyzet függvényében.

Visszafogott LNG-kínálat



A közel-keleti konfliktus továbbra is jelentős hatást gyakorol az LNG-piacokra, elsősorban a térségből származó LNG-kínálat csökkenése, valamint a Hormuzi-szoros korlátozott hajózhatósága révén, amelyen keresztül békeidőben a globális LNG-kereskedelem mintegy 20%-a bonyolódik. A katonai konfliktus és az aknaveszély nagyrészt továbbra is blokkolja a szoros hajóközlekedését, ezáltal szűkítve a globális LNG-kínálatot. A tartós fennakadások fokozták az elérhető rakományokért folyó versenyt Európa és Ázsia között, a gázpiaci árak emelkedését és nagyobb mértékű ingadozását is kiváltva.

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