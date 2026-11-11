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Új korszak kezdődik a NATO keleti bástyájában: Európa harckocsigyártó központjává válhatnak
Globál

Új korszak kezdődik a NATO keleti bástyájában: Európa harckocsigyártó központjává válhatnak

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Lendületet vett a Hyundai Rotem terve, hogy Európa keleti felén egy jelentős hadiipari bázist hozzon létre – közölte a Nikkei Asia.

A dél-koreai hadiipari vállalat korábban már belengette, hogy Lengyelországban hozna létre harckocsigyárat, de ez egy időre áttérbe szorult. A friss információk szerint mégis lendületet vehet a terv miután a lengyel kormány október 28-án mintegy 36,7 millió dollár adómentességet ígért a vállalatnak. A megállapodás értelmében Kelet-Európában szerelhetik össze a Varsó által korábban megrendelt K2 harckocsikat, valamint egyes alkatrészeket is itt gyárthatnak le.

A cikk kiemeli, hogy Lengyelország GDP-arányosan a NATO legnagyobb költésű országává emelkedett, ez pedig komoly lehetőséget teremt a dél-koreai vállalatoknak. A távol-keleti hatalom komoly figyelmet szentel a hadiipar felfuttatásának, az elmúlt években dinamikusan vált a világ egyik legnagyobb fegyverexportőrévé. Mivel Európában az országok súlyosan aggasztónak vélik az orosz fenyegetést, ezért itt teljesen új piacok nyílnak, ezt a Hyundai Rotem is igyekszik kihasználni:

Lengyelország a fejlett tankgyártás európai központjává válik

– nyilatkozta egy képviselő.

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Varsó rengeteg harckocsit adott át korábban Ukrajnának az oroszok elleni harchoz, emiatt 1000 harckocsira szóló keretmegállapodást kötöttek. A gyártó szerint négy kiemelkedően fontos elemet állíthatnak elő Lengyelországban, ahol már jelentős szakértelem gyűlt össze korábban más típusú harckocsik gyártásánál. Az országban a harckocsi szerkezetét, a főágyút, az automatikus töltőrendszert és a fegyverzeten belüli felfüggesztő egységet állíthatják elő, valamint további 1000 alkatrész helyi gyártását fontolgatják.

A várakozások szerint felújító és karbantartó üzemek felhúzása is következhet a jövőben.

Azt ugyanakkor kiemelték, hogy nem lesz gyors, hosszú évekig is eltarthat, míg megvalósulnak a beruházások. A várakozások szerint a lengyel K2-ket ellátják drónok elleni védelemmel, ezzel válaszolva az orosz-ukrán háborúban látott kihívásokra.  

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Címlapkép forrása: Staff Sgt. Matthew Foster, via Wikimedia Commons

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