Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban kudarcba fulladt Trump emberének a megbuktatása

A képviselőházi szavazásra azután került sor, hogy a republikánusok súlyos vereséget szenvedtek a mút heti félidős választásokon, amit a párton belül sokan az elhúzódó iráni háborúval és az emiatt megugró üzemanyagárakkal magyaráznak.

A felelősségre vonási eljárást a januárban leköszönő republikánus képviselő, Thomas Massie kezdeményezte a demokraták támogatásával.

A képviselőház azonban egy eljárásrendi szavazáson 211-204 arányban visszautalta a javaslatot a szakbizottsághoz, megakasztva ezzel a folyamatot.

A demokraták – akik januárban átveszik az irányítást a képviselőházban és a szenátusban is – felsorakoztak az indítvány mögött. Bár a republikánus vezetők attól tartottak, hogy kevesen lesznek az indítvány elgáncsolásához, végül több – szám szerint 11 – demokrata maradt távol a szavazástól, mint republikánus. Utóbbiak közül heten nem voksoltak a New York Times szerint.

Ma este rájöttem, hogy [a republikánusok] még mindig nem szabadultak fel Donald Trump varázslata alól. Még mindig ő irányítja ezt a frakciót

- reagált a sikertelen impeachment-szavazásra az azt indítványozó republikánus, Thomas Massie.

A Hegseth ellen nyolc vádpontot tartalmazó beadvány középpontjában az iráni háború, valamint a jemeni és venezuelai katonai műveletek álltak. Massie szerint a Pentagon-főnök törvényt sértett, mivel az iráni hadműveletek már 256 napja tartanak kongresszusi felhatalmazás nélkül, meghaladva a jogszabályban foglalt 60 napos limitet.

A vádirat emellett felrótta a civil áldozatok védelméért felelős minisztériumi iroda leépítését – ami után amerikai csapás ért egy iráni általános iskolát, akár 168 halálos áldozatot követelve –, a latin-amerikai támadásokat állítólagos drogcsempész-hajók ellen és a túlélők kimentésének elmulasztását, valamint azt, hogy Hegseth megpróbálta megbüntetni Mark Kelly demokrata szenátort és nyugalmazott pilótát, amiért egy videóban a törvénytelen parancsok megtagadására szólította fel a katonákat.

Hegseth tegnap hat hónap után először sajtótájékoztatót tartott a Pentagonban.

A vádakat visszautasította, és politikai szabotázsnak nevezte a kezdeményezést. Szerinte egyszerű szakpolitikai nézeteltérésekről van szó, nem pedig az alkotmányban említett súlyos bűncselekményekről, amelyek impeachmentet vonnának maguk után. A védelmi miniszter úgy fogalmazott, a felelősségre vonási kísérlet valójában az amerikai katonák elleni vádirat, amely azt üzeni az Egyesült Államok ellenségeinek, hogy Washington saját vezetőit és harcosait bünteti a sikeres és törvényes műveletekért.

Donald Trump a közösségi médiában állt ki a tárcavezető mellett, és a képviselőházi szavazást egy "nagyszerű amerikai hazafi" felmentéseként ünnepelte, míg J. D. Vance alelnök nevetséges titulálta az indítványt.

Címlapkép forrása: Pete Kiehart/Bloomberg via Getty Images