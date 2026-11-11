Véget vetne a kémek kánaánjának: drasztikus szigorításra készül a szomszédos ország

A hatályos osztrák törvények jelenleg csak azt tiltják, ha valaki kifejezetten Ausztria kárára folytat hírszerző tevékenységet, a büntetési tétel felső határa pedig mindössze öt év szabadságvesztés. A centrista koalíciós kormány ezt a maximális büntetést most tíz évre tervezi emelni, és a bűncselekmény definícióját is kiterjesztik, így a jövőben az is büntethető lesz – akár öt évig terjedő börtönnel –, aki nemzetközi szervezetek vagy az Európai Unió ellen kémkedik az ország területén. A törvénytervezetet néhány hetes véleményezési időszak után nyújtják be a parlamentnek.
Az osztrák főváros a második világháborút követő szövetséges megszállás évei óta fontos diplomáciai központnak számít. Számos nemzetközi szervezetnek ad otthont, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ), valamint különböző ENSZ-intézményeknek, például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ).
Ez a sajátos helyzet kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy külföldi hírszerzők a diplomáciai mentesség mögé bújva tevékenykedjenek a városban.
Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter a kormányülés előtt arról beszélt, hogy a sajtóban történelmi okokból rendszeresen a kémek fővárosaként hivatkoznak Bécsre, amiben szerepet játszik a háború utáni városban játszódó, Orson Welles főszereplésével készült "A harmadik ember" című film körüli romantika is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeretne végleg leszámolni ezzel a helyzettel. Kijelentése szerint
Ausztria irányt váltott, többé nem néz félre, és nem engedi meg, hogy a diplomáciai státuszt kémtevékenység álcázására használják fel az ország területén.
Az osztrák hatóságok októberben négy orosz diplomatát utasítottak ki a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenység – vagyis a diplomáciai szaknyelv szerint kémkedés – miatt. Ezzel tizennyolcra nőtt a 2020 óta kiutasított olyan orosz diplomaták száma, akik a bécsi orosz nagykövetségen, illetve Oroszország ENSZ- és EBESZ-képviseletein dolgoztak. Bár Ausztria katonailag semleges állam,
a mindenkori osztrák kormányok politikailag egyértelműen Ukrajna oldalán állnak azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított szomszédja ellen.
Forrás: Reuters
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