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Véget vetne a kémek kánaánjának: drasztikus szigorításra készül a szomszédos ország
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Véget vetne a kémek kánaánjának: drasztikus szigorításra készül a szomszédos ország

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Szigorítaná a kémkedésre vonatkozó törvényeket és megemelné a kiszabható büntetési tételeket az osztrák kormány. A kabinet szerdán ismertetett tervei szerint kibővítik a kémkedés jogi fogalmát, hogy felszámolják Bécs régóta fennálló szerepét, amely szerint a város a titkosszolgálatok melegágya. A lépésre azt követően kerül sor, hogy az elmúlt időszakban több orosz diplomatát is kiutasítottak az országból.

A hatályos osztrák törvények jelenleg csak azt tiltják, ha valaki kifejezetten Ausztria kárára folytat hírszerző tevékenységet, a büntetési tétel felső határa pedig mindössze öt év szabadságvesztés. A centrista koalíciós kormány ezt a maximális büntetést most tíz évre tervezi emelni, és a bűncselekmény definícióját is kiterjesztik, így a jövőben az is büntethető lesz – akár öt évig terjedő börtönnel –, aki nemzetközi szervezetek vagy az Európai Unió ellen kémkedik az ország területén. A törvénytervezetet néhány hetes véleményezési időszak után nyújtják be a parlamentnek.

Az osztrák főváros a második világháborút követő szövetséges megszállás évei óta fontos diplomáciai központnak számít. Számos nemzetközi szervezetnek ad otthont, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ), valamint különböző ENSZ-intézményeknek, például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ).

Ez a sajátos helyzet kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy külföldi hírszerzők a diplomáciai mentesség mögé bújva tevékenykedjenek a városban.

Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter a kormányülés előtt arról beszélt, hogy a sajtóban történelmi okokból rendszeresen a kémek fővárosaként hivatkoznak Bécsre, amiben szerepet játszik a háború utáni városban játszódó, Orson Welles főszereplésével készült "A harmadik ember" című film körüli romantika is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeretne végleg leszámolni ezzel a helyzettel. Kijelentése szerint

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Ausztria irányt váltott, többé nem néz félre, és nem engedi meg, hogy a diplomáciai státuszt kémtevékenység álcázására használják fel az ország területén.

Az osztrák hatóságok októberben négy orosz diplomatát utasítottak ki a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenység – vagyis a diplomáciai szaknyelv szerint kémkedés – miatt. Ezzel tizennyolcra nőtt a 2020 óta kiutasított olyan orosz diplomaták száma, akik a bécsi orosz nagykövetségen, illetve Oroszország ENSZ- és EBESZ-képviseletein dolgoztak. Bár Ausztria katonailag semleges állam,

a mindenkori osztrák kormányok politikailag egyértelműen Ukrajna oldalán állnak azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított szomszédja ellen.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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