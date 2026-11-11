Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához

Megyinszkij megerősítette, hogy

a kétnapos találkozó után közelebb került a békemegállapodás lehetősége,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredmény a folyamat többi szereplőjétől függ.

Kijelentette, hogy a továbblépés Ukrajnán, az Egyesült Államok álláspontján, valamint azon múlik, hogy "Európa észhez tér-e".

Az orosz főtárgyaló mindeközben nem tett említést arról, hogy Moszkva milyen konkrét lépéseket tenne a békéért, csupán annyit jegyzett meg, hogy Oroszország minden kitűzött célját meg fogja valósítani.

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