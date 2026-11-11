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Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához
Globál

Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához

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Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló Abu-dzabi tárgyalások közelebb hozták a békét Oroszország és Ukrajna között. Ezt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, az orosz tárgyalódelegáció vezetője közölte a november 10–11-i egyeztetések eredményeit értékelve, hozzátéve, hogy egyes kérdésekben már sikerült közös nevezőre jutniuk a feleknek - közölte a RBK.

Megyinszkij megerősítette, hogy

a kétnapos találkozó után közelebb került a békemegállapodás lehetősége,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredmény a folyamat többi szereplőjétől függ.

Kijelentette, hogy a továbblépés Ukrajnán, az Egyesült Államok álláspontján, valamint azon múlik, hogy "Európa észhez tér-e".

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Az orosz főtárgyaló mindeközben nem tett említést arról, hogy Moszkva milyen konkrét lépéseket tenne a békéért, csupán annyit jegyzett meg, hogy Oroszország minden kitűzött célját meg fogja valósítani.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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