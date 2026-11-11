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Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
Globál

Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre

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Európának november végéig meg kell jelölnie, hogy ki képviseli az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint. Úgy véli, a döntést ideális esetben a november 19-i berlini csúcstalálkozón kellene meghozni, ahol a kontinens vezetői a jövő évi támogatásokról is egyeztetnek - írja az Ukrinform.

Volodimir Zelenszkij keddi dániai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az európai országoknak még novemberben tisztázniuk kell, ki fog a nevükben tárgyalni a békefolyamat során.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a küldötteknek olyan erős felhatalmazást kell kapniuk, amellyel egész Európát képviselhetik a tárgyalóasztalnál.

Az elnök szerint a döntésre a "tettre készek koalíciójának" november 19-i berlini csúcstalálkozója kínálja a legmegfelelőbb alkalmat. A személyes tanácskozást Friedrich Merz német kancellár hirdette meg azzal a céllal, hogy a szövetségesek vezetői megállapodjanak Ukrajna 2027-es támogatásáról, különös tekintettel a katonai segélyekre.

Zelenszkij kiemelte, hogy Európa részvétele a tárgyalási folyamatban megkerülhetetlen, hiszen a fegyveres konfliktus a kontinensen zajlik. Az európai szerepvállalás elsősorban a jövőbeli biztonsági garanciák kidolgozása, valamint az ország újjáépítési terveinek megvalósítása miatt létfontosságú. A tárgyalások során az is el fog dőlni, hogy pontosan kik nyújtják majd a garanciákat, és mely vállalatok vehetnek részt Ukrajna helyreállításában.

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