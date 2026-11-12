Bejelentést tett Donald Trump az iráni háborúról: úgy néz ki, teljes fordulat jön

Arra utasította Donald Trump elnök JD Vance alelnökét, hogy ne tárgyaljon Iránnal – erről a politikus Truth Social oldalán tett bejelentést.

Trump, ahogy fogalmaz, arra kérte helyettesét, hogy inkább foglalkozzon a bűnözéssel és korrupcióval a demokrata vezetésű államokban és városokban, mivel ezek szerinte „gyengén irányított korrupt katasztrófák, ahol dollár milliárdokat lopnak el minden hónapban.”

Trump úgy látja: teljesen fölösleges innentől tárgyalni Iránnal, Amerikának erre semmi szüksége.

Nincs szükségünk arra, hogy megállapodjuk Iránnal. Ezek a napok már rég elmúltak. Megszereztük a pénzüket, több százmilliárd dollárt és megszereztük a szorosukat is!”

– írta ki Trump.

JD Vance már az időközi választások előtt tárgyalásokat kezdeményezett Teheránnal, a kapcsolatfelvételt a perzsa állam egyelőre elutasította.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain