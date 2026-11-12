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Bejelentette Hszi elnök: egy egész térséget olvaszt magába Kína, elkerülhetetlen Peking történelmi küldetése
Globál

Bejelentette Hszi elnök: egy egész térséget olvaszt magába Kína, elkerülhetetlen Peking történelmi küldetése

MTI
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Tajvan teljes újraegyesítése Kínával elkerülhetetlen történelmi folyamat, amelyet nem lehet megállítani - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben. A kínai államfő ismét a békés újraegyesítés és az "egy ország, két rendszer" elve mellett foglalt állást, és a tajvani függetlenségre törekvő erők elleni közös fellépésre szólított fel.

Hszi a kínai forradalmi vezető, Szun Jat-szen születésének 160. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen mondott beszédet a pekingi Országos Népi Gyűlés épületében. Kijelentette, hogy

a tajvani kérdés rendezése a Kínai Kommunista Párt "megváltoztathatatlan történelmi küldetése".

A történelem sodrását nem lehet megállítani. Az anyaország teljes újraegyesítését meg kell valósítani, és azt minden bizonnyal meg is fogjuk valósítani"

- fogalmazott.

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Címlapkép forrása: Maxim Shemetov Pool/Getty Images

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