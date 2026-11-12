Bejelentette Moszkva: ez a béketárgyalás más volt, mint a többi – Erről még soha korábban nem volt szó

A tegnapi és tegnapelőtti tárgyalásnak a hasonló formátumú eseményekhez képest volt egy komoly sajátossága: először beszéltünk egy újfajta biztonsági keretrendszer megteremtéséről. Ez a hosszú távú megoldás alapvető része kell, hogy legyen, enélkül nem kerülhet sor [az ukrajnai háború lezárására]”

– mondta Rjabkov, hozzátéve, hogy ezt közölte az amerikai és ukrajnai delegációval is az orosz delegáció.

Oroszország már a 2022-es, Ukrajna elleni invázió előtt is újfajta biztonsági megállapodásokat követelt Európára és / vagy a NATO-ra nézve, egyebek mellett ez tartalmazta volna a külföldi NATO-katonák kivonását a volt KGST-országok területéről és a NATO terjeszkedésének végleges leállítását is.

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