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Bejelentette Moszkva: ez a béketárgyalás más volt, mint a többi – Erről még soha korábban nem volt szó
Globál

Bejelentette Moszkva: ez a béketárgyalás más volt, mint a többi – Erről még soha korábban nem volt szó

Portfolio
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Teljesen egyedi és a korábbiaktól eltérő volt a héten tartott orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás, mivel ezúttal kifejezetten Európa biztonsági rendszerének jövőjéről volt szó – mondta el Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek.

A tegnapi és tegnapelőtti tárgyalásnak a hasonló formátumú eseményekhez képest volt egy komoly sajátossága: először beszéltünk egy újfajta biztonsági keretrendszer megteremtéséről. Ez a hosszú távú megoldás alapvető része kell, hogy legyen, enélkül nem kerülhet sor [az ukrajnai háború lezárására]”

– mondta Rjabkov, hozzátéve, hogy ezt közölte az amerikai és ukrajnai delegációval is az orosz delegáció.

Oroszország már a 2022-es, Ukrajna elleni invázió előtt is újfajta biztonsági megállapodásokat követelt Európára és / vagy a NATO-ra nézve, egyebek mellett ez tartalmazta volna a külföldi NATO-katonák kivonását a volt KGST-országok területéről és a NATO terjeszkedésének végleges leállítását is.

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