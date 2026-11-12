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Dráma az amerikai fővárosban: elbarikádozta magát a lövöldöző
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Dráma az amerikai fővárosban: elbarikádozta magát a lövöldöző

Portfolio
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Washington DC-ben több embert is meglőtt egy ámokfutó, aki ezt követően elbarikádozta magát egy lakóházban – közölte az NBCWashington.

Az Egyesült Államokban egy lövöldöző legalább öt embert meglőtt, közülük egy halálos sebeket szerzett. Az eset a Logan Circle közelében történt, a rendőrség szerint egyelőre nem tudták őrizetbe venni az elkövetőt.

A beszámolók szerint egy edzőteremben történt a lövöldözés, ezt követően az emeleti lakóházban barikádozta el magát az elkövető. Ez ugyanakkor még megerősítésre vár, mivel egyes információk szerint a környékbeli utcákból is szállítottak el sérülteket, ami inkább a szabadtéri tüzelésre engedi következtetni a hatóságokat.

Az elhunyt személy és az elkövető személyazonossága sem ismert, azt sem tudni, hogy milyen okból történt a lövöldözés.

A négy sérültet kórházba szállították, állapotukról szintén nem jutott el megerősített információ a médiához. A hatóságok arra kérték a környéke élőket, hogy maradjanak távol a lövöldözés környékétől. Néhány szemtanú megszólalt a lapnak, ők arról beszéltek, hogy az edzőteremben tartózkodtak, amikor meghallották a lövések hangjait.  

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