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Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa
Globál

Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa

Portfolio
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Az Egyesült Államok különböző javaslatokat keres az orosz–ukrán háború lezárásához kapcsolódó területi kérdések rendezésére – jelentette ki Volodimir Zelenszkij szerda este egy dublini sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az ország szuverenitását érintő ügyekről kizárólag a legfelsőbb politikai vezetők szintjén lehet tárgyalni, a rendezés pedig nagymértékben függ az amerikai fél határozottságától és a diplomáciai nyomásgyakorlástól - közölte az Ukrajinszka Pravda.

Zelenszkij beszámolója szerint az amerikai tárgyalópartnerek rendszeresen felhozzák a Donbász ügyét az egyeztetések során, és kiemelt figyelmet fordítanak a régióra.

Az ukrán államfő úgy látja, Washingtonban felmerült az a megközelítés, hogy a harcok leállítása érdekében Kijevnek le kellene mondania egyes területeiről.

Zelenszkij azonban leszögezte, hogy Ukrajna függetlenségének kérdésében elfogadhatatlan az efféle tárgyalási alap.

Az elnök elmondta, hogy az amerikaiak többféle átdolgozott javaslattal és forgatókönyvvel próbálkoznak a területi viták feloldására, és ő maga is számos különböző verziót hallott már. A konkrét részletekbe nem kívánt belemenni, megjegyezve, hogy az összes felmerült ötlet ismertetése órákat venne igénybe.

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A háború lezárásának esélyeit értékelve Zelenszkij rámutatott, hogy a folyamat kulcsa az Egyesült Államok kezében van.

Mint fogalmazott, minden azon múlik, hogy Washington milyen formában folytat párbeszédet Moszkvával, és hajlandó-e tényleges nyomást gyakorolni Oroszországra.

Az ukrán államfő nem zárkózik el a legérzékenyebb témák megvitatásától sem, de szerinte a puszta eszmecserén túl valódi megoldásokra van szükség, amihez elengedhetetlen a közvetlen, vezetői szintű párbeszéd Oroszországgal.

A diplomáciai egyeztetések csütörtökön felgyorsulnak, ugyanis az amerikai elnök különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner délelőtt Oroszországban találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai küldöttség ezt követően Írországba utazik, ahol csütörtök este már Volodimir Zelenszkijjel ülnek tárgyalóasztalhoz Dublinban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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