Ez már tényleg történelmi bukás: generációk óta nem látott vereséget hozott Trump a republikánusoknak

Colom szűk győzelme földindulásszerű politikai változást jelent Mississippiben, amelyet generációk óta fehér konzervatívok irányítanak, jóllehet az Egyesült Államokon belül itt a legmagasabb a fekete lakosság aránya.

Mississippi 1947 óta nem választott demokrata szenátort és 1881 óta nem választott afroamerikai szenátort.

A győzelmet csak azután hirdették ki, hogy a helyi választási tisztviselők napokon át számolták a levélszavazatokat és a feltételesen leadott voksokat. Colom kevesebb mint 4000 szavazattal verte meg ellenfelét a 3 milliós lakosságú államban.

A második teljes ciklusáért induló republikánus jelölt, Cindy Hyde-Smith szerdán késő délután telefonon gratulált kihívójának, majd röviddel ezután egy online közzétett beszédben is elismerte vereségét.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal