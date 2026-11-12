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Ez már tényleg történelmi bukás: generációk óta nem látott vereséget hozott Trump a republikánusoknak
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Ez már tényleg történelmi bukás: generációk óta nem látott vereséget hozott Trump a republikánusoknak

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Történelmi győzelmet aratott a demokrata Scott Colom a Mississippi állambeli szenátusi választáson, miután rendkívül szoros küzdelemben és elhúzódó szavazatszámlálás után legyőzte a hivatalban lévő republikánus szenátort, Cindy Hyde-Smitht. Ezzel az amerikai polgárháborút követő újjáépítés kora óta először lesz fekete szenátora a déli államnak - jelentette az AP News.

Colom szűk győzelme földindulásszerű politikai változást jelent Mississippiben, amelyet generációk óta fehér konzervatívok irányítanak, jóllehet az Egyesült Államokon belül itt a legmagasabb a fekete lakosság aránya.

Mississippi 1947 óta nem választott demokrata szenátort és 1881 óta nem választott afroamerikai szenátort.

A győzelmet csak azután hirdették ki, hogy a helyi választási tisztviselők napokon át számolták a levélszavazatokat és a feltételesen leadott voksokat. Colom kevesebb mint 4000 szavazattal verte meg ellenfelét a 3 milliós lakosságú államban.

A második teljes ciklusáért induló republikánus jelölt, Cindy Hyde-Smith szerdán késő délután telefonon gratulált kihívójának, majd röviddel ezután egy online közzétett beszédben is elismerte vereségét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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