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Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
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Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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Haladnak a béketárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a tegnap lezárult, Abu-Dzabiban tartott egyeztetések komoly előrelépést jelentenek, viszont az ukrán fél által javasolt tűzszünetre továbbra is nemet mond Moszkva. Ma Oroszországba repül Donald Trump diplomáciai csapata: arról akarják meggyőzni a Kremlt, hogy engedjék oda a tárgyalóasztalhoz az EU küldötteit is. A fronton elérték az oroszok Szlovjanszk agglomerációját: a keleti Mikolaivka település határán már szólnak a fegyverek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
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Felrobbantottak egy orosz ezredest

Az orosz katonai vezetőt Szentpétervár mellett érte pokolgépes támadás, az autójában.

Az ezredes meghalt, pontos nevét nem fedték fel.

(RBK)

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Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa

Az Egyesült Államok különböző javaslatokat keres az orosz–ukrán háború lezárásához kapcsolódó területi kérdések rendezésére – jelentette ki Volodimir Zelenszkij szerda este egy dublini sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az ország szuverenitását érintő ügyekről kizárólag a legfelsőbb politikai vezetők szintjén lehet tárgyalni, a rendezés pedig nagymértékben függ az amerikai fél határozottságától és a diplomáciai nyomásgyakorlástól - közölte az Ukrajinszka Pravda.

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Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa
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Moszkvába érkezett az amerikai diplomatacsapat

Jared Kushner és Steve Witkoff Vlagyimir Putyinnal fognak tárgyalni az ukrajnai háború lezárásáról.

(TASZSZ)

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Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete

Váratlanul meghalt Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete - írta meg a CNN.

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Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete
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Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

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