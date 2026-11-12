Felrobbantottak egy orosz ezredest
Az orosz katonai vezetőt Szentpétervár mellett érte pokolgépes támadás, az autójában.
Az ezredes meghalt, pontos nevét nem fedték fel.
(RBK)
Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa
Az Egyesült Államok különböző javaslatokat keres az orosz–ukrán háború lezárásához kapcsolódó területi kérdések rendezésére – jelentette ki Volodimir Zelenszkij szerda este egy dublini sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az ország szuverenitását érintő ügyekről kizárólag a legfelsőbb politikai vezetők szintjén lehet tárgyalni, a rendezés pedig nagymértékben függ az amerikai fél határozottságától és a diplomáciai nyomásgyakorlástól - közölte az Ukrajinszka Pravda.
Moszkvába érkezett az amerikai diplomatacsapat
Jared Kushner és Steve Witkoff Vlagyimir Putyinnal fognak tárgyalni az ukrajnai háború lezárásáról.
(TASZSZ)
Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete
Váratlanul meghalt Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete - írta meg a CNN.
Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
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