6°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Hatalmas baj van Ukrajnában: legyőzték az oroszok a légvédelmet - Egyetlen rakétát sem sikerült elfogni
Globál

Hatalmas baj van Ukrajnában: legyőzték az oroszok a légvédelmet - Egyetlen rakétát sem sikerült elfogni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyetlen nagy hatótávolságú orosz rakétát sem tudott elhárítani az ukrán légvédelem az éjjel – írta meg az RBK hírportál.

Az oroszok egy Iszkander-M, egy KN-23, több Sz-400-as és több Cirkon rakétát indítottak Ukrajna ellen Brjanszk, Voronyezs és Kurszk régiók területéről.

Emellett 123 Sahed / Gerány drónt és Danderol / Dan-T manőverező robotrepülőgépeket is használtak Ukrajna támadására.

Az elfogási arány kifejezetten alacsony volt: 89 Sahed és 5 Banderolt tudott elhárítani a légvédelem, de

a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem tudtak elfogni.

Még több Globál

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szoros szövetségese – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás

Kiszivárgott: a legmagasabb szinten tárgyalna Amerika a háború lezárásáról - Trump jobbkeze teremtheti meg a békét

Ukrajna területén összesen 17 rakéta / dróntalálat történt.

Az alacsony elfogási ráta valószínűleg azzal magyarázható, hogy Ukrajna hónapok óta nem kapott egyetlen Patriot légvédelmi rakétát sem az Egyesült Államoktól.

Kapcsolódó cikkünk

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Másfél éves mélyponton az euró, szerdán is gyengül a forint
Felpattantak és erősen zártak az USA-ban a tech papírok
Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility