Hatalmas baj van Ukrajnában: legyőzték az oroszok a légvédelmet - Egyetlen rakétát sem sikerült elfogni

Az oroszok egy Iszkander-M, egy KN-23, több Sz-400-as és több Cirkon rakétát indítottak Ukrajna ellen Brjanszk, Voronyezs és Kurszk régiók területéről.

Emellett 123 Sahed / Gerány drónt és Danderol / Dan-T manőverező robotrepülőgépeket is használtak Ukrajna támadására.

Az elfogási arány kifejezetten alacsony volt: 89 Sahed és 5 Banderolt tudott elhárítani a légvédelem, de

a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem tudtak elfogni.

Ukrajna területén összesen 17 rakéta / dróntalálat történt.

Az alacsony elfogási ráta valószínűleg azzal magyarázható, hogy Ukrajna hónapok óta nem kapott egyetlen Patriot légvédelmi rakétát sem az Egyesült Államoktól.

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