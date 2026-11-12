Hónapokon belül hadrendbe áll az új hálózat: eddig tartott az orosz tengeralattjárók trükközése?

Az oslói nemzetközi tengeri biztonsági konferencián bejelentett fejlesztés az Atlantic Bastion nevű, átfogóbb védelmi koncepció első fázisaként valósul meg. Luke Pollard védelmi beszerzésekért és hadiipari készenlétért felelős államtitkár szerint a kezdeményezés nemcsak a hajózási útvonalak, a tenger alatti kommunikációs kábelek és az energetikai vezetékek védelmét erősíti, hanem a brit nukleáris elrettentő erő biztonságához is hozzájárul.
A rendszer működésének lényege, hogy a nagy területen szétszórt, személyzet nélküli eszközök és víz alatti szenzorok adatait egyetlen közös felderítési hálózatba integrálja.
Az Ocean Infinity tájékoztatása szerint az autonóm járműveket csökkentett személyzetű hajókkal, fejlett adatelemzéssel és mesterséges intelligenciával kombinálják. Ez a megközelítés jelentősen kiterjeszti a tengeralattjáró-elhárító fregattok és az Astute-osztályú vadász-tengeralattjárók észlelési hatósugarát. Így a parancsnokok célzottabban és hatékonyabban vethetik be a szűkösen rendelkezésre álló, hagyományos flottát a gyanús tevékenységek kivizsgálására.
A fejlesztés hátterében az áll, hogy a térségbeli orosz tengeralattjáró-aktivitás egyre összetettebb feladatok elé állítja a NATO-t. A szövetséges erőknek egyszerre kell követniük a mozgó célpontokat és őrizniük a helyhez kötött, tengerfenéki létesítményeket. A fenyegetés jellegét jól mutatta az az áprilisban nyilvánosságra hozott eset, amikor a britek a norvégokkal és más szövetségesekkel közösen követtek nyomon egy összehangolt orosz műveletet. A brit védelmi tárca értékelése szerint akkor egy orosz vadász-tengeralattjáró csupán elterelésként szolgált, miközben az orosz Mélytengeri Kutatások Főigazgatóságának (GUGI) speciális egységei a kritikus víz alatti infrastruktúra közelében tevékenykedtek. Az új hálózat az ilyen, egy időben zajló incidensek során tehermentesítheti a felderítő kapacitásokat.
Sir Gwyn Jenkins tábornok, a Brit Királyi Haditengerészet első tengeri lordja (a brit haditengerészet parancsnoka) a bejelentés kapcsán közölte, hogy az Atlantic Net már néhány hónapon belül hadrendbe állhat. A rendszer által nyújtott pontosabb helyzetképből a NATO, valamint a brit vezetésű Közös Expedíciós Haderő (JEF) tagállamai is profitálnak majd. A hivatalos közlemények ugyanakkor egyelőre nem részletezték az alkalmazott drónok pontos típusát és a szenzorok hatótávolságát, ahogy a kezdeti lefedettség földrajzi kiterjedését és a mesterséges intelligencia által ellátott konkrét funkciókat sem hozták nyilvánosságra.
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