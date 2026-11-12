Ketyeg az óra: a Nyugatnak évtizedes lemaradást kell behozni a keleti szuperhatalom ellen, hatalmas válság fenyeget

Régóta alapvetés, hogy a globális gazdaságban kulcsfontosságú szereppel bírnak a ritkaföldfémek, ezek különösen a modern csúcstechnológiai eszközöknél megkerülhetetlenek. A kitermelés, feldolgozás és a kulcsfontosságú mágnesek gyártása hatalmas koncentrációban Kína kezében összpontosul, ez pedig az e téren rendkívül sebezhető nyugati hatalmakat egyre égetőbb problémák megoldására ösztönzik. Az Egyesült Államok már évek óta próbálja ledolgozni a hátrányát, az igazi próba azonban csak 2027 elejétől jön el, amikor szigorú szabályozások lépnek életbe a védelmi iparban. Az iparági szereplők azonban kifejezetten pesszimisták a változásokkal kapcsolatban, ráadásul éppen a kulcsfontosságú hadiipart fenyegeti a legsúlyosabb kihívás.

Küszöbön a sorsfordító határidő

Kína az elharapódzó kereskedelmi háború részeként exportellenőrzést vezetett be bizonyos ritkaföldfémekre 2025 áprilisában, ezt már akkor komoly pánikot keltett világszerte. Néhány hónappal később, októberben aztán ezeket kiszélesítette, további kulcsfontosságú technológiákra is alkalmazva. A szabályozás nem sokáig volt ebben a formában érvényben, miután Hszi Csin-ping kínai elnök találkozott Donald Trump amerikai vezetővel Dél-Koreában novemberben. A lépés a világ számos iparterületén súlyos folyamatokat indíthatott volna be: csökkenteni kellett volna a termelést, méghozzá jelentős mértékben. Meg kell jegyezni, hogy hosszú távon egy ilyen húzás a keleti nagyhatalomnak sem lenne jövedelmező, mivel fontos bevételi forrástól esnének el az eladások visszaesésével. Peking mégis megmutatta, hogy akár hajlandó eddig is elmenni, amennyiben szükséges.

U.S. President Donald J. Trump meets and shakes hands with Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea. https://t.co/HhhISlitsF — OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2025

Jelenleg most egyetlen politikai alkutól függ, hogy a két nagyhatalom közötti törékeny megállapodás meddig húzza. Peking november 9-én jelentette be, hogy két hónappal meghosszabbítja az exportellenőrzési mentességeit, egészen januárig. Az alig több mint egy éves haladék adott egy kis időt, hogy az ipari szereplők megtegyék a szükséges lépéseket. Elsőre az utolsó két hónap kissé értelmezhetetlennek tűnik, hiszen a néhány hét nem látszik valódi segítségnek, ám sokat számít a kontextus. A Pentagon ugyanakkor a Kongresszussal karöltve még 2023. december 22-én elfogadta a nemzetvédelmi felhatalmazási törvényt (NDAA), ez

2027. január 1-ig adott időt az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy kínai forrásoktól független beszerzési helyek után nézzen.

A szigorú szabályozás értelmében eleinte a ritkaföldfém-mágnesekre, a tantálra és a volfrámra vonatkozik a tilalom.

A beszerzési függőség csökkentése melletti másik projekt, hogy az Egyesült Államok szeretné csökkenteni a kitettségét, ehhez pedig jelentős készleteket akarnak felhalmozni a ritkaföldfémekből, hogy hosszú időn keresztül képesek legyenek fenntartani az ipari termelést, és szükség esetén akár a konfliktusokat is. A Project Vault, vagyis a Stratégiai Kritikus Ásványi Tartalék létrehozása kifejezetten ezeket a célokat erősíti. A 12 milliárdos projekt célja, hogy a stratégiai gyártóvállalatok számára a kritikus időszakban is elegendő mennyiségű termék álljon rendelkezésére. 2025-ben a Ford Explorer modell gyártását a hiányok miatt, mindez jelezte, hogy a ritkaföldfémek piacán fellépő bizonytalanság a civil szférát is fenyegeti. Az elképzeléshez a cégek hosszú távú kötelezettségvállalással csatlakozhatnak, amely garantálja, hogy az esetlegesen fellépő jövőbeni krízis esetén tudják garantálni számukra a szükséges nyersanyagokat. Az ígéret szerint az összes, az Egyesült Államok földtani listáján szereplő kritikus ásványianyagot magába fogja foglalni. Az eddigiek már egyértelműen rávilágítanak, hogy kifejezetten a nemzetbiztonsági szempontból legfontosabb területeket ütheti meg a hiány.

VaultCo announced today it is operational - Project Vault is officially up and running! EXIM is proud be to VaultCo’s capital partner in helping secure American supply chains and ensuring our companies have what they need to compete and win around the world. https://t.co/qRbhNmd2ko — U.S. Export-Import Bank (@EximBankUS) September 23, 2026

Kritikus hadiipari kitettség

Bár az amerikai kormányzat már évek óta dolgozik az Egyesült Államok kínai ritkaföldfém-beszállítóktól való függetlenség elérésén és számos konkrét lépést tettek (kiemelkedik például ezek közül az MP Materials-szal kötött), az egyik leglátványosabb és legátfogóbb programot novemberben indították el: megszületett a REalloys ritkaföldfém- és állandómágnes-gyártó vállalat és az amerikai hadsereg közötti legújabb megállapodás. Ennek értelmében az utahi Tooele katonai támaszponton építenek feldolgozóüzemet. A 75 éves kontraktus biztosítja, hogy

először a fegyveres erők férjenek hozzá az üzemben előállított termékekhez, a diszpróziumhoz és a terbiumhoz.

Ezek megkerülhetetlenek az olyan csúcskategóriás fegyverek előállításához, mint az F-35 ötödik generációs lopakodó vadászgépek, Virginia-osztályú nukleáris meghajtású tengeralattjárók vagy az Irán elleni konfliktusnál nagy kedvvel használt Tomahawk cirkálórakéták.

A Special Competitive Studies Project agytröszt részletes jelentést készített, hogy az amerikai hadiipar mennyire függ a kínai ritkaföldfémektől. A tanulmány mintegy 9 millió alkatrészt vizsgált, és arra jutottak, hogy rengeteg helyen van szükség germániumra, galliumra, antimonra és volfrámra. A következmények azt is eredményezhetik, hogy

az Egyesült Államok csúcsfegyverek gyártása súlyos csúszásokat szenvedhet el ezek szűkös rendelkezésre állása esetén.

Mellékesen megjegyzik, hogy például a gyorstámadású nukleáris tengeralattjáróknál a nagyméretű fémöntvények is szűk keresztmetszetet jelentenek, ezek nagy többsége – minő meglepetés – szintén Kínából származik. Úgy vélik, hogy a Virginia-osztályú csúcsfegyverek gyártásánál 36-44 hónapos lemaradások is előfordulhatnak az eredetileg meghatározott ütemtervhez képest. A Pentagon egyébként 2024-ben már 2 milliárd dollárt megítélt a nagyméretű öntvények területén a hiányosságok pótlására, ennek egyelőre ismeretlenek az eredményei.

A vizsgált típusok között volt még a:

B-2 Spirit bombázó, itt 782 alkatrészben van az említett négy ritkaföldfém egyike;

a F/A-18 Hornet vadászgépek, itt egészen kimagasló 3800 ilyen elem van;

a KC-135 Stratotanker katonai légi utántöltő repülőgépeknél 2570;

a C-5 Galaxy nehéz teherszállító repülőgépnél 2430 alkatrésznél áll meg a mutató.

Egyes típusoknál a gyártás már leállt, itt a pótalkatrészek utánpótlása okozhat kihívást.

36 years ago we unleashed the B-2 Spirit bomber, a marvel of stealth innovation that remains as a leading symbol of our nation’s strategic deterrence. https://t.co/qXnf7ZJZlP — Northrop Grumman (@northropgrumman) July 17, 2025

A fő problémát az jelenti, hogy

a lemaradás behozása hosszú éveket vehet igénybe, még akkor is, ha minden kormányzati szándék megvan.

A Nyugat nagyon elaludt

Az Egyesült Államok és a teljes Nyugat régóta csapdába csalta magát: lényegében tétlenül nézték végig Washingtonból, Londonból és Párizsból, ahogy Kína szinte minden lényeges szempontból domináns pozícióba lavírozza magát a ritkaföldfémek piacán. A felemelkedő nagyhatalom irányította a bányászatot, megszerezte a készletek feletti ellenőrzést, de igazán a feldolgozásban vált igazán egyeduralkodóvá, itt 90 százalék feletti szintre emelkedett a súlya globálisan. A nélkülözhetetlen permanens mágnesek területén egészen meghökkentő, 94 százalékos részesedéssel bírnak. Pekingben tudták, hogy micsoda potenciál rejlik ebben, nem véletlenül vált Teng Hsziao-ping, a modern Kína egyik legbefolyásosabb alakjának az 1992-es kijelentése az egyik legtöbbet idézett mondattá a témakörben:

A Közel-Keleten olaj van, Kínában ritkaföldfémek

– hangsúlyozta.

A jelenségről sokáig alig akartak tudomást venni a fejlett nyugati országokban, úgy voltak vele, hogy ameddig olcsón és zavartalanul jönnek az anyagok keletről, addig lényegében „nincsen semmi látnivaló”. Ahogy emelkedett Peking politikai-gazdasági súlya, úgy alakult át a szerepe is: egyre inkább úgy vélték, hogy

KÍNA MÁR NEM AZ A VESZÉLYTELEN, ELMARADOTT HATALMAS ORSZÁG, AHOL KORLÁTLANUL ÁLL RENDELKEZÉSRE A MUNKAERŐ, ÉS NEM KELL SZÁMOLNI VELÜK POTENCIÁLIS KIHÍVÓKÉNT.

China Tightens Grip on Rare Earths—Targeting the US As trade tensions rise, Beijing weaponizes seven rare earth metals critical to US military and tech. From fighter jets to MRI machines, these elements are everywhere—and China controls the supply chain. • Terbium: Key for smartphone screens, aircraft magnets, and missiles. Heat-resistant but scarce. China supplies most exports to Japan, South Korea, and the U.S. • Yttrium: Used in cancer treatment and superconductors. U.S. mines it but lacks processing; 93% of imports come from China. • Dysprosium: Vital for EV and wind turbine magnets, plus nuclear rods. Less than 0.1% reaches the U.S.; Malaysia may ramp up output. • Gadolinium: Enhances MRI scans and metal alloys. Also used in nuclear reactors. • Lutetium: A dense catalyst metal used in oil refining. U.S. imports nearly all from China. • Samarium: Powers magnets in turbines and lasers. U.S. classifies it as a critical material. • Scandium: Found in aerospace parts and oil refining. Not produced in the U.S. since the 1970s; EU production expected. • Neodymium & Praseodymium: Essential for EV motors and turbines. China dominates production, though not yet restricted. The U.S. has almost no refining capacity for these metals, per Project Blue. China’s control of mining and processing gives it a strategic edge, especially since these materials have civilian and military uses. Source: Bloomberg — Clash Report (@clashreport) April 16, 2025

A 2010-es évektől felismerték, hogy a korábbi, kiszervezésre épülő stratégia tévútnak bizonyult, komoly riválist hagytak a fejükre nőni, aki ráadásul a modern technológiához elengedhetetlen nyersanyagok területén szinte egyeduralommal bír.

Ritkaföldfémeknek a periódusos rendszer 17 elemét nevezik, ezek a lantanoidák, valamint a szkandium és az ittrium. A nevükkel ellentétben akár gyakori előfordulásuk is lehet, ugyanakkor tiszta formában soha nem lelhetőek fel, és kevés helyen van nagy mennyiségben az olyan ásvány, amelyből gazdaságosan kinyerhető.

Pekingben persze tudták, hogy micsoda aduászt engedtek át a kezükbe, ezért foggal-körömmel ragaszkodtak a megszerzett előnyeikhez, igyekeztek mindenféle akadályt elhárítani a ritkaföldfémek kitermelése és feldolgozása elől, ezzel rendes piaci körülmények között egyszerűen nem tudtak versenyezni a riválisok. Az egészben az a „pláne”, hogy az Egyesült Államokban a Kongresszusban már 1980-ban elhangzott, hogy a ritkaföldfémek és ezek feldolgozott termékei elengedhetetlenek a nemzetbiztonsághoz, a gazdasági jóléthez és az ipari termeléshez is.

Megfeszített átalakulás

Az iparági szereplők úgy vélik, hogy akár 10 évet is igénybe vehet, mire eljutnak a kívánt szintre. Ennyi idő kell egy lelőhely azonosításához, a szükséges kitermelő infrastruktúra megépítéséhez, végül pedig az előírásoknak megfelelő tanúsítványok megszerzéséhez. Az Aerospace Industries Association (AIA) jelentése úgy véli, hogy legkorábban 2028-ban lehet elérhető számottevő kapacitás, ugyanakkor még hosszú, akár 1-2 éves időtartama is lehet, ameddig a megfelelő dokumentumokat megszerzik. Egyes vállalatok már egyenesen arra figyelmeztetnek, hogy az évtizedben már nem lehet áttörésre számítani, valamikor a 2030-as évek elejére érheti utol a kínálat a keresletet.

Sokan miatt úgy vélik, hogy a szigorú szabályok 2027-es élesedése nem fogja azt jelenti, hogy mindenki meg fog felelni az előírásoknak. Emiatt több vállalat mentességet kérhet, nem véletlenül született meg már a javaslat, amely a hirtelen váltás helyett a fokozatosságot részesíti előnyben egészen 2031-ig. Kockázatot jelent, hogy a kínai források eltiltása a minőség romlásával járhat, mivel a hadiipari szereplők egyszerűen nem tudnak hozzájutni a legjobb termékekhez. A változás nem pusztán a katonai termékek gyártását rengetheti meg, hanem például a kettős felhasználású termékeknél is drasztikus átalakulást hozhat: például az árak elszállásával járhat. Az AIA egyébként azt is feltárta, hogy a kitermelés és a kész alkatrész közötti teljes idő akár négy évig is eltarthat, ezért a 2023-as döntés 2027-ben azt jelentheti egy hadiipari vállalatnak, hogy éppen a réges-régen meghozott szabályváltoztatás következményeivel kell számolniuk. Emiatt a jelentésben az egyik vállalat javaslatát megjelenítették, egy csúszópályához igazítva az egyes anyagok felhasználását:

eleinte kisebb, mintegy 40 százalékos arányt javasoltak, később 70, majd 100 százalékra emelték volna például germánium és volfrám esetén az elérendő arányt.

A ritkaföldfémek piacán továbbra is egyértelmű, hogy a nyugati kormányoknak jóval nagyobb állami ráfordítást kell tenniük, felrúgva a piaci szabályokat, ha fel akarják venni a versenyt Kínával. Ráadásul az is látványos, hogy Pekingben pontosan tudják mik az elképzelések és eszükben sincs olcsón adni magukat: továbbra is az újabb lelőhelyek felett szeretnék megszerezni a befolyást. Sokan úgy vélik, hogy a 2013-ban indított Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik fő szempontja is ez: gyorsan hozzájutni a világ (főként Afrika) eddig kiaknázatlan ásványi anyagaihoz.

Az eddigiek alapján Washington elsősorban az új bányák felkutatásába és a kitermelés megindítására fordított kiemelt figyelme, emögött elmaradtak a feldolgozást és magát a gyártást célzó intézkedések. Ez ismételten egy szűk keresztmetszeti helyzetet hozhat létre, ugyanis hiába kezdődik el a lelőhelyek kiaknázása, az még ettől nem jut el az ipari szereplőkhöz. Éppen ezért az amerikai Nemzetvédelmi Ipari Szövetség (NDIA) 2026 júliusi jelentése már a szemléletváltás szükségességére hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor az Egyesült Államok bizonyos érceket, vagy anyagokat évtizedek óta nem hozott a felszínre, ami szintén kulcsfontosságú - bár nem soroljuk ezeket a ritkaföldfémekhez, hanem a kritikus ásványok listáján szerepelnek: 1959 óta nem bányásztak például tantált, de volfrámot sem 2015 óta. A fejlődés ugyanakkor látványos, már az idén 5000 tonnára emelkedhet az amerikai bányákban kitermelt ritkaföldfémek mennyisége. A következő években feldolgozóüzemek és mágnesgyárak sorát nyitnák meg, ezzel pedig lassan felzárkózhatnak a piaci szükségletekhez. Azzal is számolni kell ugyanakkor, hogy közben a technológiai verseny következtében az igény is a sokszorosára emelkedik.

USA Rare Earth has started commercial-scale shipments of heavy rare earth carbonate from Serra Verde in Brazil to a US government-funded buyer. The 15-year take-or-pay deal sets price floors of $110/kg each for neodymium and praseodymium, $575/kg for dysprosium and $2,050/kg for terbium. Source: USA Rare Earth — MINING.COM (@mining) November 10, 2026

Lassú építkezés, veszélyekkel

Washington számára előremutató, hogy egy szélesebb szövetségi rendszerben nagyobb esély van a kínai túlhatalom visszaszorítására, korábban már Ausztráliával és Japánnal is kötött már megállapodást. A G7-ek abban állapodtak meg a 2026 nyári találkozón, hogy 2030-tól 60 százalék alá csökkentik az egyetlen külső ritkaföldfém- és mágnesbeszállítótól való függőséget, a későbbiekben pedig a fele alá próbálják szorítani ezt az arányt. A ráta még mindig rendkívül magas, ami jelzi, hogy

hosszú időbe telhet, ameddig a Nyugat le tud válni a kínai függőségről.

Sokak szerint a válság nem pusztán közeleg, hanem egyenesen rátöri az ajtót a nyugatiakra, amint a kínai exportkorlátozások életbe lépnek. Bár jelenleg ezek nincsenek érvényben, mégis látványos, hogy mennyire eltérően állnak hozzá egyes kormányokhoz, jó példa erre Japán esete. Tokió és Peking 2025 végén keveredett súlyos diplomáciai vitába egymással, ami a két távol-keleti hatalom kapcsolatának drasztikus romlását hozta. A következmények nem maradtak el, a szigetország vállalatai miden próbálkozás ellenére sem nagyon juthatnak a kínai ritkaföldfémekhez. A lépés akár azt is eredményezheti, hogy a pacifista politikáját elhagyó Japán akár alapjaiban írhatja át a fegyverkezési programját, mivel nem biztos, hogy lesz erőforrása a kívánt eszközök legyártására.

Más kérdés, hogy a nyugati elképzelésekre mit fognak reagálni Pekingben, ugyanis aligha várható, hogy Hszi Csin-ping tétlenül nézze végig, ahogy „kiéneklik a szájából a sajtot”. Nem kérdés, hogy ezen a téren hol van a megkérdőjelezhetetlen előny, ugyanakkor

a ritkaföldfémek feletti ellenőrzés miatt fenyegető összecsapás az egész világot megrengetheti, ezt Kína a korlátozásokkal már felvillantotta.

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