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Kimondták a szakértők, amit senki nem akart hallani: még évekig elhúzódhat a huzavona Irán körül
Globál

Kimondták a szakértők, amit senki nem akart hallani: még évekig elhúzódhat a huzavona Irán körül

Portfolio
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Az iráni háborút lezáró tárgyalások még évekig elhúzódhatnak, így fennmaradhat továbbra is a bizonytalanság az energiaárak és a Hormuzi-szoros jövője körül – írja elemzésében a Foreign Policy. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a legjobb megoldás az lenne, ha nemzetközi ellenőrzés mellett folytatódna a Hormuzi-szoros hajóforgalma.

Úgy tűnik, a fegyveres konfliktus kiújulása egyelőre lekerült a napirendről. Donald Trump amerikai elnök a korábbi fenyegetések ellenére letett a katonai megoldásról. Ennek ellenére az iráni háború nem zárult le,

a várható amerikai–iráni tárgyalások legfontosabb kérdése az lesz, hogy ki ellenőrizze a Hormuzi-szorost, amelyen a háború előtt a világ tengeri olajexportjának húsz százaléka haladt át.

Bár az olajszállítások mára szinte teljesen helyreálltak, és a hordónkénti ár 114 dollárról 90 dollárra csökkent, a helyzet korántsem stabil. Irán továbbra is rendszeresen támadja a tankereket, így a tengeri fuvardíjak még mindig jóval magasabbak a háború előtti szintnél.

A helyzet rendezésére a Foreign Policynek nyilatkozó James Kraska tengerjogi szakértő egy

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nemzetközi felügyeleti rendszer felállítását javasolja, amelyben Irán, Omán, az Egyesült Államok, Kína és Európa közösen venne részt.

A terv értelmében a hajók fenyegetésektől mentesen és áthaladási díjak nélkül haladhatnának át a szoroson, amiért cserébe Teherán újra hozzáférhetne a zárolt vagyonához és a globális piacokhoz.

A megállapodást azonban rendkívül nehéz lesz tető alá hozni a felek egymásnak feszülő feltételei miatt. Irán az amerikai blokád feloldását, az amerikai csapatok térségből való kivonását, valamint a libanoni harcok beszüntetését követeli, míg Washington hallani sem akar arról, hogy Teherán jogot kapjon a hajózás korlátozására.

A lap értékelése szerint a jelenlegi, sem háborúnak, sem békének nem nevezhető állapot még egy-két évig is fennmaradhat a régióban.

Címlapkép forrása: Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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