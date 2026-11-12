Kiszivárgott: a legmagasabb szinten tárgyalna Amerika a háború lezárásáról - Trump jobbkeze teremtheti meg a békét

A Wall Street Journal értesülései szerint

az alelnök átvette a vezető szerepet az Iránnal folytatott diplomáciai erőfeszítésekben, háttérbe szorítva a Fehér Ház különmegbízottjait, Steve Witkoffot és Jared Kushnert.

Bár Trump támogatja a tárgyalások felújítását, zárt ajtók mögött élesen bírálta azt a júniusi szándéknyilatkozatot, amelyet még Vance segített tető alá hozni. Az elnök szerint a megállapodás hiba volt, mert lehetőséget adott Teheránnak a hadiipar és gazdaság újraindítására.

Az amerikai kormányzaton belül sincs teljes egyetértés a következő lépésekről. Míg Vance nyíltan a háborút okolta a republikánusok múlt heti választási kudarcáért – politikailag rendkívül kockázatos, de nagy nyereséggel kecsegtető lépésként felvállalva a béketeremtő szerepét –, addig Marco Rubio külügyminiszter és Stephen Miller kabinetfőnök a blokád fenntartását szorgalmazza egészen addig, amíg Irán meg nem hátrál.

Irán közben továbbra is elzárkózik a diplomáciai rendezéstől. Mohszen Rezai, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára határozottan cáfolta, hogy találkozni tervezne Vance alelnökkel, a katari tárgyalásokról szóló híreket pedig az olajárak letörésére szolgáló hazugságnak nevezte. Rezai a libanoni Al-Majadín televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy sem Trumpnak, sem Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek nincs már meg a politikai ereje még egy tíznapos háború megvívásához sem.

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