Kiszivárgott: üvöltve esett egymásnak Trump és Netanjahu - Pokoli ordibálástól zengett a Fehér Ház

Az izraeli Ynet hírportál forrásai szerint a feszültség olyannyira a tetőfokára hágott, hogy

Trump és Netanjahu beszélgetését "pokoli üvöltözésként" jellemezték a lap forrásai.

Netanjahu arról próbálta meggyőzni ismét Trumpot, hogy folytassák az Irán elleni támadásokat, az amerikai elnök viszont a félidős választásokon elszenvedett súlyos vereséget a közel-keleti háború számlájára írja, így elzárkózott az újabb támadásoktól.

A Financial Times értesülései alapján Netanjahu szinte naponta hívja az amerikai elnököt, hogy nyomást gyakoroljon rá a februárban kirobbant háború folytatása érdekében.

Netanjahu hivatala elismerte ugyan a telefonbeszélgetés tényét, de határozottan cáfolta, hogy konfrontatív lett volna a hangnem, állításuk szerint szó sem volt feszült egyeztetésről.

A két szövetséges között nem ez volt az első komolyabb összetűzés. Trump egy júniusi interjúban maga ismerte el, hogy egy korábbi vita hevében szitkozódva őrültnek nevezte az izraeli kormányfőt, és a szemére vetette, hogy ő mentette meg a börtöntől. Az amerikai elnök akkor elmondta, hogy a folyamatos libanoni harcok miatt veszítette el a türelmét, és felszólította Netanjahut a támadások leállítására, bár hangsúlyozta, hogy a viszonyuk ennek ellenére szívélyes maradt. Trump emellett rendszeresen visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint Izrael sodorta volna bele az Egyesült Államokat a februári háborúba.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images