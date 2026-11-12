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Küszöbön az újabb tudományos áttörés: a legújabb modell alapjaiban változtathatja meg az orvostudományt
Globál

Küszöbön az újabb tudományos áttörés: a legújabb modell alapjaiban változtathatja meg az orvostudományt

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A South China Morning Post beszámolója szerint a legfrissebb mesterséges intelligencia (AI) modellek jelentős fejlődést mutatnak a gyógyszerkutatásban.
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A ByteDance egyik korábbi vezető kutatója saját vállalkozást alapított, amely elsősorban az élettudományi területen kíván áttörést hozni. A Geodesic Intelligence NovaAtom-Lite nevű mesterséges intelligencia modellje a várakozások szerint újabb szereplővel gazdagítja a már így zsúfoltnak számító gyógyszerkutatási területet. A lap egyenesen úgy véli, hogy ezt az iparágat már így is az AI vezérli.

Csüancsüan Ku, a vállalat alapítója a közösségi médiában számolt be az eredményeiről. Az általa fejlesztett modell a biomolekulák szerkezetének és kölcsönhatásainak előrejelzésére szolgál. Azt állítja, hogy több tesztet is végeztek, ezeken rendre felülmúlta az egyes vetélytársak eredményeit. A cég vezetője a FoldBench benchmarkon elmondta, hogy a modell helyesen jósolta meg az antitest-antigén interfészek 79,1 százalékát. Ezen mechanizmusok révén az immunrendszer fehérjéi specifikus célpontokhoz köthetőek.

Olyan AI-kat győzött le ezzel az eredménnyel, mint a IsoDDE-t 75,6 százalékkal és az AlphaFold 3-at 47,9 százalékkal. A cég egyelőre rendkívül kicsi, mintegy 15 fő, ugyanakkor az eddigi eredmények látványosan mutatják meg, hogy

a mesterséges intelligencia a következő nagy áttöréseket az orvostudomány és a biológia területén hozhatja.

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