A török védelmi minisztérium közleménye szerint egy S-70-es Blak Hawk típusú katonai helikopter járt szerencsétlenül az ország keleti részén. A tárca tájékoztatása alapján
a baleset pontos okai egyelőre nem ismertek, a mentőcsapatok azonban már elérték a gép roncsait.
A helyi televíziócsatornák által bemutatott felvételeken jól látható, ahogy a lángoló és füstölő roncsokhoz mentők, rendőrök és tűzoltók érkeznek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Lezuhant egy Black Hawk katonai helikopter a NATO-tagállamban, egyelőre nem tudják, mi történt pontosan
A mentőegységek már megérkeztek a helyszínre.
Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
Nehéz időszakon megy keresztül a cég.
Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
A befektetők most mérlegelik a helyzetet.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
Egyre többen sürgetik a kamatemelési ciklus folytatását.
Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béketárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról
Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be a hírt.
Történelmi áttörést értek el az agykutatók: új sejttípust fedeztek fel az emberi agyban
Kutatók elkészítették az agyunk egyik fontos részének térképét.
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Esett viszont a Mol és az OTP.
Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Ismerős nevet mondott be.
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.