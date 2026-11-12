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Lezuhant egy Black Hawk katonai helikopter a NATO-tagállamban, egyelőre nem tudják, mi történt pontosan
Globál

Lezuhant egy Black Hawk katonai helikopter a NATO-tagállamban, egyelőre nem tudják, mi történt pontosan

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Lezuhant egy török katonai helikopter csütörtökön a kelet-törökországi Malatya tartományban. A mentőegységek már megérkeztek a helyszínre, a baleset oka azonban egyelőre ismeretlen.

A török védelmi minisztérium közleménye szerint egy S-70-es Blak Hawk típusú katonai helikopter járt szerencsétlenül az ország keleti részén. A tárca tájékoztatása alapján

a baleset pontos okai egyelőre nem ismertek, a mentőcsapatok azonban már elérték a gép roncsait.

A helyi televíziócsatornák által bemutatott felvételeken jól látható, ahogy a lángoló és füstölő roncsokhoz mentők, rendőrök és tűzoltók érkeznek.

Forrás: Reuters

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Címlapkép forrása: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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