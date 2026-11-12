Megjött a bejelentés, amitől a fél világ rettegett: jöhet az iráni atomfegyver?

A 88 tagú iráni vezetői testület, akik többek közt a legfőbb vezető megválasztásáért is felelősek, azt javasolták:

Irán politikai vezetésének fontolóra kell vennie azt, hogy kilép az atomfegyverek fejlesztését korlátozó Atomsorompó-egyezményből.

Azt írják: az ország védelmi doktrínáját meg kell változtatni, Iránnak nagyobb elrettentő erőre van szüksége ellenségeivel szemben.

A testület által tett javaslatban az is olvasható, hogy szerintük a Közel-Kelet stabilitását kizárólag a régióban jelen lévő „idegen erők” okozzák, a térség államainak saját maguknak kell felelniük védelmükért.

Irán a közelmúltban számos önkorlátozást feloldott katonai képességére vonatkozóan, többek közt a nagy hatótávolságú rakéták hatékonyságára vonatkozókat is.

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