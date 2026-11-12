9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés, amitől a fél világ rettegett: jöhet az iráni atomfegyver?
Globál

Megjött a bejelentés, amitől a fél világ rettegett: jöhet az iráni atomfegyver?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Javaslatot tett az iráni Szakértők Tanácsa az ország vezetésének arra, hogy fontolják meg az Atomsorompó-egyezményből való kilépést és változtassák meg Teherán védelmi doktrínáját – írta meg az Iran International.

A 88 tagú iráni vezetői testület, akik többek közt a legfőbb vezető megválasztásáért is felelősek, azt javasolták:

Irán politikai vezetésének fontolóra kell vennie azt, hogy kilép az atomfegyverek fejlesztését korlátozó Atomsorompó-egyezményből.

Azt írják: az ország védelmi doktrínáját meg kell változtatni, Iránnak nagyobb elrettentő erőre van szüksége ellenségeivel szemben.

A testület által tett javaslatban az is olvasható, hogy szerintük a Közel-Kelet stabilitását kizárólag a régióban jelen lévő „idegen erők” okozzák, a térség államainak saját maguknak kell felelniük védelmükért.

Még több Globál

Küszöbön az újabb tudományos áttörés: a legújabb modell alapjaiban változtathatja meg az orvostudományt

Terrorszervezetté nyilvánított egy magyarországi szervezetet Egyiptom

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Irán a közelmúltban számos önkorlátozást feloldott katonai képességére vonatkozóan, többek közt a nagy hatótávolságú rakéták hatékonyságára vonatkozókat is.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: a legmagasabb szinten tárgyalna Amerika a háború lezárásáról - Trump jobbkeze teremtheti meg a békét

Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota

Célkeresztbe került az Egyesült Államok minisztere: kénytelen volt elhagyni otthonát a fenyegetések miatt

Kimondták a szakértők, amit senki nem akart hallani: még évekig elhúzódhat a huzavona Irán körül

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla lemondása körül
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility