Megjött a bejelentés, amitől a fél világ rettegett: jöhet az iráni atomfegyver?

A 88 tagú iráni vezetői testület, akik többek közt a legfőbb vezető megválasztásáért is felelősek, azt javasolták:
Irán politikai vezetésének fontolóra kell vennie azt, hogy kilép az atomfegyverek fejlesztését korlátozó Atomsorompó-egyezményből.
Azt írják: az ország védelmi doktrínáját meg kell változtatni, Iránnak nagyobb elrettentő erőre van szüksége ellenségeivel szemben.
A testület által tett javaslatban az is olvasható, hogy szerintük a Közel-Kelet stabilitását kizárólag a régióban jelen lévő „idegen erők” okozzák, a térség államainak saját maguknak kell felelniük védelmükért.
Irán a közelmúltban számos önkorlátozást feloldott katonai képességére vonatkozóan, többek közt a nagy hatótávolságú rakéták hatékonyságára vonatkozókat is.
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