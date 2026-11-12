Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota

Galibáf közlése szerint Irán és Omán már megállapodott a szoros közös ellenőrzéséről, ami a teheráni béketerv egyik alappillérét képezi. A házelnök hangsúlyozta, hogy az átjáróban nincsenek nemzetközi vizek, és a területre nem vonatkozik az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye sem.

Álláspontja szerint a Hormuzi-szoros hajózási szabályait kizárólag a két part menti állam törvényei határozzák meg.

Arról is beszélt, hogy Teherán katari közvetítéssel juttatta el a béketárgyalások megkezdéséhez szükséges hét feltételét az Egyesült Államoknak.

Az iráni követelések között szerepel az amerikai tengeri blokád és a szankciók feloldása, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, a harcok beszüntetése minden fronton, valamint a háború végének hivatalos kinyilvánítása.

A főtárgyaló emlékeztetett arra, hogy ezeket a pontokat a júniusban aláírt iszlámábádi egyetértési nyilatkozat is tartalmazza. Hozzátette, hogy a feltételek teljesítése elengedhetetlen a közvetlen tárgyalások megkezdéséhez. Galibáf szerint a megállapodás legfőbb akadálya a Washingtonnal szembeni bizalmatlanság, de

ha az amerikai fél tartja magát a korábban rögzített keretekhez, és nem áll elő túlzott követelésekkel, létrejöhet az egyezség.

A diplomáciai háttérmunkáról szólva a politikus elárulta, hogy amerikai tisztviselők egy moszkvai látogatás során Vlagyimir Putyin orosz elnököt kérték fel közvetítőnek a Teheránnal folytatandó közvetlen egyeztetésekhez. Galibáf egyúttal óva intette az Egyesült Államokat az újabb támadásoktól.

Kijelentette, hogy egy esetleges katonai lépéssel Donald Trump amerikai elnök újabb vereséget szenvedne el, és komoly politikai nyomás alá kerülne a jövő januárban hivatalba lépő új kongresszus részéről.

Végül pedig arról beszélt: Irán eltökélt abban, hogy véget vessen a "se nem háború, se nem béke" állapotának, ehhez pedig fenntartható, saját katonai erőn alapuló elrettentő képességre törekszik.

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