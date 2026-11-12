Olyan fegyverrel kérkedik Oroszország, amilyenhez fogható szerintük nincs a világon

Az Almaz–Antyej hadiipari konszern által kifejlesztett eszközt a Rosztyeh állami vállalatcsoporthoz tartozó Roszoboronekszport fegyverexportőr standján állították ki. Alekszandr Mihejev, a Roszoboronekszport vezérigazgatója korábban úgy jellemezte a típust, mint a világpiacon jelenleg elérhető egyetlen olyan cirkáló lőszert, amely képes elérni az ezer kilométeres hatótávolságot.

Mihejev kijelentése nem igazán helytálló, Törökországnak három, hasonló hatótávolságú drónja is van (egy Pakisztánnak közösen fejlesztve), de Lengyelország és India is dolgozik hasonló eszközök rendszeresítésén.

A 250 kilogrammos felszállótömegű drón hasznos terhelése meghaladja az 50 kilogrammot, ami a teljes tömeg több mint húsz százalékát teszi ki. A gyári adatok alapján az eszközt önálló célfelderítés helyett elsősorban előre meghatározott koordinátájú, helyhez kötött célpontok leküzdésére tervezték.

A rendszer alapját a BLA–D nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgép adja, amely csupaszárny kialakítással, benzinmotorral és tolólégcsavarral rendelkezik. A három és fél méter hosszú, háromméteres szárnyfesztávolságú eszköz 50 és 2500 méter közötti magasságban repül, végsebessége pedig eléri a 170 kilométer/órát. Az autonóm üzemmódban repülő drón legalább hat órát képes a levegőben tölteni. Bár ezek a paraméterek lehetővé teszik a távoli csapásmérést az indítóeszközök veszélyeztetése nélkül, a gyári adatok önmagukban még nem bizonyítják a fegyver hatékonyságát erős elektronikai zavarás vagy kiépített légvédelem ellen.

A Harpija–A1 (E) legfontosabb jellemzője az ezer kilométeres hatótávolság, amellyel a hagyományos harcászati cirkáló lőszereknél jóval nagyobb távolságok áthidalására képes.

A moszkvai bemutató szorosan illeszkedik abba a nemzetközi értékesítési kampányba, amelyet a Roszoboronekszport még 2026 augusztusában indított el. A Rosztyeh akkori közlése szerint az Almaz–Antyej már megkezdte a sorozatgyártást, a kiépített termelési kapacitás pedig a külföldi megrendelések kiszolgálását is lehetővé teszi.

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének küldöttségei előtt tartott bemutatón az orosz fél jelezte, hogy a külföldi partnerek máris érdeklődnek a rendszer iránt. A gyártó nyitott az exportmegállapodásokra, sőt a helyi licencgyártás beindításáról szóló tárgyalásokra is. A nyilvános bejelentések ugyanakkor egyelőre nem tartalmaznak információt konkrét külföldi megrendelésekről és a vételárról, ahogyan a fegyver pontosságát és harci teljesítményét igazoló független vizsgálatokról sem.

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