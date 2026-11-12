Putyin megszólalt az amerikai tárgyalások után: új humanitárius akciót javasol egy ukrán településen

Humanitárius akciót javasol Vlagyimir Putyin orosz elnök a donyecki Kosztyantynivka városába – írta meg a TASZSZ a politikus nyilatkozata után.

Putyin szerint a herszoni

Oleskiben látott mentőakció alapján egy hasonló humanitárius missziót lehetne szervezni az orosz hadsereg által ostromlott donyecki Kosztyantynivkában is.

Oleski körül hatnapos tűzszünet volt, az orosz és ukrán hadsereg a település nagy részét evakuálta és több tonna élelmiszert és egészségügyi segélyt szállított a régióba.

Putyin azután tartott sajtótájékoztatót, hogy Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai küldöttekkel tárgyalt, az orosz elnök köszönetet mondott a jelenlegi amerikai politikai vezetés erőfeszítéseiért.

Hangsúlyozta ugyanakkor: Európa szerinte hátráltatja a békés rendezést Ukrajnában, Moszkva pedig elfogadhatatlannak tartja, hogy nyugati katonák vannak jelenleg is az ország területén.

Putyin arról is beszélt, hogy szeretné, hogy ha egyszer sikerül lezárni a háborút Ukrajnában, a béke örökké tartana.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images