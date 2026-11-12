9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Putyin megszólalt az amerikai tárgyalások után: új humanitárius akciót javasol egy ukrán településen
Globál

Putyin megszólalt az amerikai tárgyalások után: új humanitárius akciót javasol egy ukrán településen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Humanitárius akciót javasol Vlagyimir Putyin orosz elnök a donyecki Kosztyantynivka városába – írta meg a TASZSZ a politikus nyilatkozata után.

Putyin szerint a herszoni

Oleskiben látott mentőakció alapján egy hasonló humanitárius missziót lehetne szervezni az orosz hadsereg által ostromlott donyecki Kosztyantynivkában is.

Oleski körül hatnapos tűzszünet volt, az orosz és ukrán hadsereg a település nagy részét evakuálta és több tonna élelmiszert és egészségügyi segélyt szállított a régióba.

Putyin azután tartott sajtótájékoztatót, hogy Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai küldöttekkel tárgyalt, az orosz elnök köszönetet mondott a jelenlegi amerikai politikai vezetés erőfeszítéseiért.

Még több Globál

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Hónapokon belül hadrendbe áll az új hálózat: eddig tartott az orosz tengeralattjárók trükközése?

Félelmetes új fegyver látta meg a napvilágot: a féltonnás robbanófejjel szerelt robotrepülőgép az Egyesült Államok csúcstechnikájával versenyez

Hangsúlyozta ugyanakkor: Európa szerinte hátráltatja a békés rendezést Ukrajnában, Moszkva pedig elfogadhatatlannak tartja, hogy nyugati katonák vannak jelenleg is az ország területén.

Putyin arról is beszélt, hogy szeretné, hogy ha egyszer sikerül lezárni a háborút Ukrajnában, a béke örökké tartana.

Kapcsolódó cikkünk

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility