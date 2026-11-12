Terrorszervezetté nyilvánított egy magyarországi szervezetet Egyiptom

Terrorszervezetté nyilvánított egy magyarországi muszlim szervezetet az egyiptomi kormány - derült ki egyiptomi sajtóorgánumok híradásából, amiről elsőként a Neokohn című híroldal számolt be.

A többi között az al-Ahram és az Egypttoday című hírportál az egyiptomi kormányközlönyre hivatkozva arról számolt be, hogy Kairó összesen 35, európai iszlám szervezetet és 36 természetes személyt vett fel a listára kedden.

Jóllehet az angol nyelvű híroldalak tudósításából nem derül ki, pontosan melyik magyarországi szervezetről van szó, a közlöny pedig csupán "több európai országot" - köztük Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Svájcot - említ,

a Neokohn szerint a Magyarországi Muszlimok Egyházáról van szó.

A Siasat című egyiptomi hírportál emlékeztet arra, hogy a döntést a kormány egy nappal azt követően hozta meg, hogy "végleges jelleggel" a terroristaszervezetek listájára helyezte a Muszlim Testvériség nevű, a listára 2013-ban felkerült szervezetet.

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