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Történelmi mérföldkőhöz ért az Egyesült Államok: csúcsfokozatba kapcsol a precíziós fegyverek gyártása
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Történelmi mérföldkőhöz ért az Egyesült Államok: csúcsfokozatba kapcsol a precíziós fegyverek gyártása

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Leszállította a százezredik irányított GMLRS rakétáját az amerikai Lockheed Martin, miközben a fegyverek éves gyártási ütemét az előzetes terveknél korábban, közel 14 ezer darabra futtatta fel. A termelés bővítése az amerikai haderő és a szövetségesek HIMARS, valamint M270-es rakéta-sorozatvetőinek lőszerellátását hivatott biztosítani, az ellátási lánc megerősítését pedig egy új hajtómű sikeres földi tesztje is támogatja - közölte az Army Recognition.

Az Arkansas állambeli Camdenben megünnepelt mérföldkő két eredményt foglal magában, hiszen az eddig átadott rakéták száma elérte a százezret, a gyár pillanatnyi termelési üteme pedig már megközelíti az évi 14 ezer darabot. Ez a szám a gyártókapacitás jelenlegi szintjét jelzi, vagyis nem azt jelenti, hogy az idén már ennyi lőszert át is adtak. A vállalat azt sem részletezte, hogy a megnövelt mennyiséget milyen arányban osztják el az amerikai hadsereg és a külföldi megrendelők között, ahogy azt sem, milyen gyorsan jutnak el az új rakéták a harcoló alakulatokhoz.

A GMLRS rakéták a kerekes HIMARS és a lánctalpas M270-es rendszerek alapvető precíziós lőszerei. A gyártás felpörgetése azért kulcsfontosságú, mert e fegyverek tartós harctéri bevethetősége közvetlenül függ a lőszerkészletek nagyságától. A nagyobb kibocsátás segít feltölteni a megcsappant raktárkészleteket, kiszolgálni az új beszerzéseket, valamint biztosítani a kiképzésekhez és a hadműveletekhez szükséges mennyiséget.

A precíziós rakétatüzérség szerepe az ukrajnai háború tapasztalatai alapján értékelődött fel igazán. A frontvonal mögötti vezetési pontok, lőszerraktárak és utánpótlási útvonalak megsemmisítése súlyosan megzavarja az ellenség hadműveleti irányítását és logisztikáját. Az amerikai hadsereg elemzései szerint azonban a sikeres alkalmazáshoz a pontos felderítés és a folyamatos lőszerutánpótlás mellett a túlélőképességre is figyelni kell. Az állandó megfigyelés és az ellenséges tüzérségi válaszcsapások miatt az indítóállásoknak nagy szüksége van az álcázásra, a szétszóródásra, a csökkentett elektronikai kisugárzásra és a tüzelés utáni azonnali helyváltoztatásra.

A lőszergyártás ütemének növelése önmagában még nem jelenti azt, hogy az amerikai készletek máris elérnék a háborús követelmények szintjét,

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a termelési lánc stabilitását azonban egy másik fejlesztés is erősíti. A Lockheed Martin bejelentette, hogy sikeres földi próbán esett át az a szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű, amelyet a General Dynamics Ordnance and Tactical Systems vállalattal közösen fejlesztenek a GMLRS rakétákhoz.

A sikeres próba fontos lépés afelé, hogy egy harmadik amerikai beszállítót is bevonjanak a hajtóművek előállításába, ami csökkenti a meglévő gyártóktól való függőséget és rugalmasabbá teszi a termelést. Az új hajtómű ezzel a teszttel még nem kapott sorozatgyártási engedélyt, a további vizsgálatok után a hivatalos minősítést 2027-re tervezik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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