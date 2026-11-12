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Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béketárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról
Globál

Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béketárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról

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Újabb háromoldalú tárgyalási fordulóról született megállapodás a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően. A hírt Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be csütörtökön.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint az amerikai diplomata az orosz államfővel tartott találkozója után közölte, hogy

a felek megegyeztek a háromoldalú egyeztetések folytatásáról.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek korábban azt mondta:

Teljesen egyedi és a korábbiaktól eltérő volt a héten tartott orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás, mivel ezúttal kifejezetten Európa biztonsági rendszerének jövőjéről volt szó.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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