6°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete
Globál

Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Váratlanul meghalt Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete - írta meg a CNN.

Az orosz külügyminisztérium szerdai közleménye szerint Darcsijev "hirtelen hunyt el."

A férfi 67 éves volt, Moszkvában tartózkodott halálakor.

A tárca kivételes szakemberként méltatta a diplomatát, aki az orosz külpolitika egyik legnehezebb területén teljesített szolgálatot. Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy a nagykövet krónikus betegséggel küzdött. A CNN értesülései szerint Darcsijev még a halála előtt elhagyta a washingtoni nagykövetséget, és visszatért Moszkvába, ahol egy elhúzódó betegség miatt kezelték.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a hírcsatornának jelezte, hogy értesültek a nagykövet haláláról, és részvétüket fejezték ki a családnak, valamint a hozzátartozóknak.

Még több Globál

Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elismerte Zelenszkij: területeket adna Trump az oroszoknak, de nem ez lesz a háború lezárásának kulcsa

A Nyugatot élesen bíráló nyilatkozatairól ismert veterán diplomata 2025 márciusa óta vezette a washingtoni külképviseletet. Megbízatásának idejére esett az Egyesült Államok és Oroszország közötti viszony enyhülése, miután Donald Trump elnök kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezett Moszkvával, és visszafogta az Ukrajnának nyújtott támogatásokat.

Darcsijev korábban az orosz külügyminisztérium észak-atlanti főosztályát irányította, 2014 és 2021 között pedig Oroszország kanadai nagyköveteként szolgált.

Kapcsolódó cikkünk

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán
Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility