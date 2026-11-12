Váratlanul meghalt Oroszország amerikai nagykövete

Az orosz külügyminisztérium szerdai közleménye szerint Darcsijev "hirtelen hunyt el."

A férfi 67 éves volt, Moszkvában tartózkodott halálakor.

A tárca kivételes szakemberként méltatta a diplomatát, aki az orosz külpolitika egyik legnehezebb területén teljesített szolgálatot. Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy a nagykövet krónikus betegséggel küzdött. A CNN értesülései szerint Darcsijev még a halála előtt elhagyta a washingtoni nagykövetséget, és visszatért Moszkvába, ahol egy elhúzódó betegség miatt kezelték.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a hírcsatornának jelezte, hogy értesültek a nagykövet haláláról, és részvétüket fejezték ki a családnak, valamint a hozzátartozóknak.

A Nyugatot élesen bíráló nyilatkozatairól ismert veterán diplomata 2025 márciusa óta vezette a washingtoni külképviseletet. Megbízatásának idejére esett az Egyesült Államok és Oroszország közötti viszony enyhülése, miután Donald Trump elnök kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezett Moszkvával, és visszafogta az Ukrajnának nyújtott támogatásokat.

Darcsijev korábban az orosz külügyminisztérium észak-atlanti főosztályát irányította, 2014 és 2021 között pedig Oroszország kanadai nagyköveteként szolgált.

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