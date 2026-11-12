Végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szoros szövetségese – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás

Megfosztotta Oroszország a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO vagy KBSZSZ) egyik tagját, Örményországot a szavazati jogaitól – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

Valentyina Matvijenkó, az orosz szövetségi bizottság szóvivője azzal magyarázta a lépést, hogy

Örményország nem tett eleget a CSTO-tagság pénzügyi kötelezettségeinek.

A CSTO-nak van egy alapokmánya, vannak szabályai, ez egy technikai lépés, melyet az alapszabály mentén hajtottunk végre. Ha egy ország huzamosabb ideig nem tesz eleget pénzügyi kötelességeinek, elveszti szavazati jogát. Ez mind le van írva a CSTO dokumentumaiban

– mondta az orosz vezető.

Örményország és Oroszország sokáig szoros szövetségesek voltak, Jereván azonban befagyasztotta CSTO-tagságát, mivel Moszkva nem védte meg a szakadár Hegyi-Karabah régiót az ellenséges Azerbajdzsán támadásától. Azóta a két ország viszonya folyamatosan romlik.

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