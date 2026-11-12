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Videó: egymás után dőltek ki az Élysée-palota őrei, miután begördült a szlovák elnök autója
Globál

Videó: egymás után dőltek ki az Élysée-palota őrei, miután begördült a szlovák elnök autója

Portfolio
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A Reuters videót osztott meg arról, hogy a szlovák államfőt fogadó Emmanuel Macron francia elnök mellől a díszőrség két tagja is kidől.

A videón az látszik, hogy Macron éppen a francia elnöki székhely, az Élysée-palota lépcsőjén várja az érkező szlovák elnököt, Peter Pellegrinit, amikor

a díszőrség egyik, szablyát tartó tagja hirtelen hátraesik, nekiütődve az egyik oszlopnak.

A biztonságiak rögtön odasietnek, maga Macron elnök is az eszméletét vesztett őr fölé hajol, akit aztán elvisznek.

Eközben Pellegrini a lépcső alján vár, majd az incidens után odalép Macronhoz, és kezet fognak. Miközben elindulnak a palota kapujához, a díszőrség egy másik tagját éppen betámogatják a kapun. Hogy vele pontosan mi történt, az nem látszik a videón, de bizonyára ő is rosszul lett.

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A TASR szlovák hírügynökség szerint Macron és Pellegrini szerdán kétoldalú találkozót folytatott az Élysée-palotában, ahol energetikai és gazdasági kérdések, valamint az ukrajnai helyzet is szóba került.

Címlapkép forrása: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

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