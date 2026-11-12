Visszadobta Putyin a legújabb békejavaslatot: erről Oroszország hallani sem akar, így örökre háború lesz

Oroszország nem fogad el semmilyen javaslatot különféle szürkezónák, közös gazdasági területek és más, köztes megoldásokra vonatkozóan az ukrajnai háború rendezését illetően – ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki, miután Donald Trump elnök küldötteivel tárgyalt.

Oroszország számára csak egyetlen demarkációs vonal létezik Ukrajnával kapcsolatban: az államhatár vonala”

– mondta az orosz elnök.

Azt állítja: az ukránok újra és újra előhozakodnak mindenféle „szürke zónák” ötletével a területi kérdések rendezésével kapcsolatosan, az orosz álláspont szerint ez nem jelente megoldást, sőt,

a szigorúan nem definiált területi kérdések csak újabb konfliktushoz vezetnének Oroszország és Ukrajna közt.

A szürkezónák megőrzése csak instabillá tesz minden megállapodást, így nem lesz tartós a béke”

– jelentette ki az orosz elnök.

Sajtóhírek szerint az amerikai delegációk korábban többször is javasolták Oroszországnak, hogy alakítsanak ki különleges orosz-ukrán gazdasági zónákat Donyeck megyében és más területeken, illetve legyen közös orosz-ukrán közigazgatás a megszállt területek egy részén, ezeket az öt ukrán megye teljes területét követelő Oroszország kategorikusan elutasítja.

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