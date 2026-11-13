Áll a bál Amerikában a drámai pofon után: megindult a harc a hatalomért, könyörtelen polgárháború lehet úrrá Trump pártján

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A félidős választáson szenvedett történelmi vereség nem csak Donald Trump hátralévő elnökségét ingatta meg. Az előző kampány végével máris a következőre, azaz a 2028-as elnökválasztási tülekedésre vetül az amerikai politikai osztály figyelme, a várakozások szerint pedig akár heteken belül hivatalosan is bejelentkezhetnek az első elnökjelölt-aspiránsok mind demokrata, mind republikánus oldalon. Az, hogy a demokraták múlt héten ilyen markáns győzelmet arattak, több republikánus esélyes számítását keresztbe húzhatja, különösen J. D. Vance alelnökét. Másokat viszont pont, hogy helyzetbe hozhat. Lássuk, kik ők.

A „kék cunami” árnyékában egymás után számoltak be amerikai lapok arról, hogy republikánus berkekben elindult az eredményekkel való szembenézés, más szóval az egymásra mutogatás, a bűnbakkeresés és a helyezkedés. Sajtóhírek szerint Donald Trump a kabinetfőnökét, Susie Wilest állította pellengérre, őt hibáztatva a választási kudarcért, a fehéri házi szivárogtatásokért, no meg azért, mert füstbe mentek a politikai ellenségeivel szemben indított jogi eljárások. Wiles múlt héten távozott a pozíciójából, és korábbi helyettese, Stephen Miller váltotta, aki

a pragmatikus politikai operátorként ismert Wilesnál jóval keményvonalasabb és ideologikusabb tanácsadó hírében áll.

Miller neve – „bevándorlásellenes héja” lévén – a Trump-adminisztráció fokozott és a túlkapások miatt ellentmondásossá vált kitoloncolási programjának atyjaként forog a közszájon, de ő ötlötte ki és felügyeli Trump rendeleti kormányzását is.

Ha Miller előléptetéséhez hozzáadjuk azt, hogy a megfogyatkozott képviselőházi republikánusok az ugyancsak keményvonalas jobboldali Jim Jordant választották vezetőjüknek, nem úgy tűnik, hogy a republikánusok az eddigi politikájuk felülvizsgálatára vagy a konstruktív együttműködésre törekednének a Kongresszus demokrata többségével.

Bár az amerikai elnökök hagyományosan a rekalibrálás mellett döntenek az egetrengető vereségek után, ezzel szöges ellentétben most a trumpizmus felpörgetése kerülhet napirendre.

Az Axios szerint Miller azt tűzte ki célként, hogy visszanyerjék a 2024-ben Trumpra ikszelő fiatal és színesbőrű férfiak bizalmát, akik a megélhetési gondok miatt idén a demokraták felé fordultak. Erre úgy tenne próbát, hogy felélesztenék Trump munkásosztálybeli szavazókra fókuszáló populista programját.

Trump CBS-nek adott interjújából kihámozhatjuk, hogy az iráni háború, a megemelkedett benzinárak, a bevándorláspolitikai túlkapások és a részint általa kiválasztott gyenge kongresszusi jelöltek még az elnök szerint is hozzájárulhattak a vereség mértékéhez. A Fehér Ház lakója a korrupciós vádakat viszont határozottan elutasította, és hitet tett a mesterségesintelligencia-verseny minden áron történő megnyerése mellett Kínával szemben.

Trump ugyan azzal védekezik, hogy „ő nem szerepelt a szavazólapokon”, ezért a pofára esés sem az ő felelőssége, több republikánus politikus és kampánystratéga nem kertel, és az elnök elmúlt két év alatt hozott döntéseit és az ezek miatti népszerűtlenségét hibáztatja.

Trump szinte kihívta az amerikaiakat, hogy szavazzanak ellene

- nyilatkozta a New York Timesnak Jason Roe michigani republikánus stratéga, hozzátéve, hogy az elnök egy olyan országos turnéval zárta a kampányt, amely során felvonultatott és felhánytorgatott mindent, ami bosszantotta az amerikaiakat. Az idén visszavonuló régivonalas republikánus képviselő, Don Bacon szerint „minden Trump számlájára írható”. Oklahoma City republikánus, de Trump-kritikus polgármestere, David Holt arról beszélt, hogy a párt „erkölcsi és intellektuális értelemben csődöt vallott”, a félidős választáson pedig

mintha egy egész ország összefogott volna, és azt mondta volna: Elég.

Tucker Carlson jobboldali influenszer a Trump-korszak végének nyilvánította az eredményt. Az egykori Fox News-műsorvezető úgy vélte,

a párt pontosan azt kapta, amit megérdemelt,

mivel Trump az iráni háború megindításával „Izraelt választotta az Egyesült Államok helyett”.

Hogyan tovább, J. D. Vance?

Az amerikai alelnök még a választás utáni napon közzétette saját helyzetértékelését, miszerint azért pártoltak el tőlük a korábbi Trump-szavazók, mert nem zárták le időben az iráni háborút, nem fókuszáltak eléggé a megélhetésre, nem helyezték Amerikát az első helyre, és nem változtattak az Izraellel ápolt amerikai kapcsolatrendszeren. Vance egy meg nem nevezett közvélemény-kutatóra hivatkozva azt írta,

a mi választóink elmentek szavazni. És a fenti négy ok miatt sokan közülük a demokratákra szavaztak.

(Az adatok alapján egyébként a pártváltásnál inkább annak tudható be a republikánus bukta, hogy Trump 2024-es szavazóinak jóval alacsonyabb volt a részvételi kedve. De a demotiváltságban persze szerepet játszhatott a megélhetés és az iráni háború is.)

Vance-nek nem ez az első próbálkozása, hogy távolságot teremtsen Trump és saját maga között.

Már korábban is jelentek meg sajtóértesülések arról, hogy nem lelkesedik az iráni háborúért, júniusban személyesen tárgyalt az iszlámábádi szándéknyilatkozatról Teheránnal, és a választás után is a diplomáciát sürgette. A Wall Street Journal szerdán írta meg, hogy kvázi főtárgyalóként személyes egyeztetést fontolgat az iszlám köztársaság képviselőivel. Bár a Journal szerint Trump eredetileg ezt nem bánta volna, csütörtökön már lényegében rácsapott saját alelnöke kezére: arra kérte Vance-t, hogy „teljes és osztatlan figyelmét” a demokrata vezetésű területeken elkövetett csalásokra és korrupcióra fordítsa, mivel „nincs szükségünk megállapodásra Iránnal. Azok a napok már rég elmúltak”. Erről akkor ennyit.

Ez az epizód is bemutatja, hogy milyen nehéz kötéltánc Vance számára úgy elhatárolódni Trumptól, hogy közben az alelnökeként szolgál.

Azzal pedig, hogy Vance (ismét) saját kezűleg próbálna véget vetni a háborúnak, azt kockáztatja, hogy ha ez nem sikerül, az iráni fiaskó csak még jobban ráég az ő megítélésére is.

És valószínűleg abból sem jönne ki jól, ha az elnök háta mögött szövetkezne e célból.

A Republikánus Párt „intervencionista” – magyarul beavatkozáspárti – szárnya ráadásul nem volt rest számonkérni Vance-t a „megdöbbentő hűtlenségért”, amit az elnök – és egyben Irán általuk áhított legyőzése – felé mutatott.

Mint a háborút elhúzó, kudarcba fulladt tárgyalások értelmi szerzője, Vance-nek férfiasan vállalnia kellene a felelősséget

– fogalmazott Marc Thiessen, George W. Bush elnök korábbi szövegírója. A Politico szerint Vance örömmel veszi a lehetőséget, hogy dacoljon a párt neokonzervatív „héjáival”, abban bízva, hogy a „külpolitikai establishment elleni” viadalból ő jöhet ki győztesen. Kérdés persze, hogy amikor Trump immár tizedik éve uralja a Republikánus Pártot, az elnök jobbkezeként mennyire képes a „pártelit” ellenében politizálni.

Lecke a múltból

Az amerikai politikai rendszerben mindig is ambivalens volt az alelnöki poszt: csak egy karnyújtásnyira a hatalomtól, de rendre érdemi befolyás nélkül. Általában inkább szimbolikus, tanácsadói szerep, mintsem valós döntéshozó, akinek tartania kell(ene) a hátát akkor is, ha az elnök éppenséggel nem rá hallgat. A 2024-es elnökválasztási kampányban Kamala Harris is megtapasztalta, milyen az, ha számonkérik rajta a regnáló kormányzat hibáit. Az utolsó pillanatban beugró Harris – talán az idő szűke miatt – nem húzott világos határvonalat önmaga és Joe Biden közé, és úgy próbálta a változást szimbolizálni, hogy azelőtt négy évig ott ült a Fehér Házban. Nem igazán sok sikerrel.

Talán érthető, Harris miért maradt inkább csöndben: ugyanúgy számonkérhették volna rajta a lojalitást Biden megmaradt hívei, de amiatt is támadhatták volna, hogy miért csak azután világosodik meg és szólal fel, hogy az önös politikai érdeke immár ezt diktálja. A saját „főnökével” szembeni kritikára válaszul az ellenfelei aztán előáshatták volna Harris összes olyan múltbéli nyilatkozatát, amikor még kiállt az elnök politikája mellett, így a pálfordulásai miatt hiteltelen „napraforgóként” tudnák lefesteni. És bármennyire is igaz lehet, kínos lenne bármely alelnöknek beismerni, hogy annyira súlytalan szereplő, hogy senki nem hallgat rá a Fehér Házban. Az ilyen buktatókra is utalt Franklin Delano Roosevelt második embere, John Nance Garner, amikor azt mondta, hogy

az alelnökség nem ér egy vödör meleg vizeletet sem.

Az alelnököket vésztartalék mellett egyben trónörökösnek is szokás tekinteni, és ebből kifolyólag

a második világháború óta csupán egyszer fordult elő, hogy a hivatalban lévő alelnök sikertelenül pályázott az elnökjelöltségre, miután az elnök már nem indult újra.

(Harry Truman jobbkeze, Alben W. Barkley 1952-ben.) A republikánus alelnökök közül 1960-ban Richard Nixon, 1988-ban pedig George H. W. Bush, míg demokrata oldalon 2000-ben Al Gore, majd Harris is elnyerte a jelölést. (Biden 2020-as indulása ebből a szempontból nem számít, mivel nem Barack Obama hivatalból való távozásakor, 2016-ban szállt ringbe.)

Bár a félidős választási vereség kissé aláásta Vance pozícióját, számára jó hír, hogy ha indulna az előválasztáson, a történelmi példák alapján jó eséllyel pályázna a republikánus elnökjelölti címre.

A rossz hír viszont az, hogy az elnökválasztáson már sokkal rosszabban szerepelnek az alelnökök, az előbbi négy politikus közül csak az idősebb Bushnak jött össze a győzelem.

(A sikertelen 1960-as kampány után Nixonból kaliforniai kormányzó lett, és nyolcéves kihagyás után, 1968-ban választották elnökké.) És az idősebb Bush tűnik a kivételnek, ugyanis egészen Martin Van Buren 1836-os indulásáig kell visszamennünk, hogy találjunk olyan alelnököt, aki azonnal nyerni tudott.

Az inkumbens alelnökök tehát hagyományosan inkább hátrányból, mintsem előnyből indulnak az elnökválasztásokon, és 2028 a jelenlegi állás alapján amúgy is nehéz ciklusnak ígérkezik republikánus szemszögből.

Ám Vance helyzetét az tovább komplikálja, hogy egy történelmi léptékben mérve rendkívül népszerűtlennek számító kormányzat kulcsfigurájaként kellene ringbe szállnia az elnöki székért.

Al Gore 2000-ben még úgy is elveszítette a választást, hogy Bill Clinton teljesítményével az amerikaiak túlnyomó többsége, 66%-a elégedett volt a második ciklusa végén. Trump esetében ugyanez a mutató jelenleg 37%. Bár valószínűtlen, persze nem teljesen kizárt, hogy az idő előrehaladtával még pozitív irányba változzon az elnök népszerűségi mutatója. Ettől függetlenül már pedzegetik, hogy Vance akár ki is várhatna, és indulhatna inkább 2032-ben, amikor jobbak a kilátások egy várhatóan inkumbens demokrata elnökkel szemben.

Csak 42 éves. Elég fiatal egy visszatéréshez, ha a mostani környezet lehetetlenné tenné a sikert. Lehet, hogy nem ez az ő ideje

– mondta a CNN-nek egy Vance-hez közeli forrás.

Trump bekavarhat még

Logikus tehát Vance részéről, hogy igyekszik elhatárolódni Trumptól a megélhetési kérdések, illetve Irán és Izrael kapcsán, ám ez sincs kockázat nélkül. Sajtóhírek szerint Biden nem könnyítette meg Harris dolgát e téren, mivel saját örökségének jóhírét féltette, Trump pedig még olyannyira sem áll olyan politikus hírében, aki sokáig tűrné szótlanul a nyilvános kritikát szövetségeseitől.

A republikánus elnök legutóbb azt nyilatkozta, hogy „nem feltétlenül” tervez bárkit is támogatni az előválasztáson,

ugyanakkor nehéz elképzelni Trumpról, hogy csöndben figyelné a saját örökségéről és a párt jövőjéről szóló vitát. Korábban Vance-ről és Marco Rubio külügyminiszterről is elismerően beszélt.

Ha viszont Trump beáll Vance mögé, az egyben átok és áldás lehet az alelnök számára:

Trump esetleges endorsementje még szorosabban odakötözné a népszerűtlen kormányzathoz, és megnehezítené, hogy hitelesen elhatárolódjon a korábbi baklövésektől.

Ám tízből négy republikánus továbbra is határozottan elégedett Trump teljesítményével, az elnök mellett kitartó MAGA-bázis majdhogynem automatikus megnyerése ezáltal csábító ajánlat lehet Vance számára.

Viszont a magukat republikánusnak vagy konzervatívnak valló szavazók negyede-ötöde egyáltalán nem elégedett Trump elnökségével, felük pedig eltérő irányvonalú kormányzást vár az utódjától, ami helyzetbe hozhat egy Trumppal szemben kritikus republikánust az előválasztási verseny során.

Nem könnyű tehát Vance helyzete, aki bár vitaszituációban már bizonyított, mégsem tartozik a legkarizmatikusabb politikusok közé Washingtonban. Emellett politikai pályafutása sem nyúlik vissza sok időre, 2022-ben Ohióban indult először választáson, de kissé elmaradt a várakozásoktól: csak 6 százalékpontos különbséggel nyerte el a szenátori posztot, noha a párhuzamosan tartott kormányzóválasztáson 25 ponttal győzött a republikánus jelölt. Vance ítélőképességét egyesek megkérdőjelezték, miután az idei kampányban határozottan kiállt Vivek Ramaswamy ohiói kormányzójelölt óriási botrányt kavart reklámja mellett, amelyben demokrata riválisa, Amy Acton idős, elhidegült anyja hazugnak nevezte saját lányát. Actont 12 éves korában kiemelték a családjából, miután anyja második férjét a kislány sérelmére elkövetett nemi erőszakkal vádolták. Acton két hete 52-44% arányban megverte Ramaswamyt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 02. Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát

Kinyílt a verseny

A Washington Post arról írt, hogy a brutális választási vereség után Vance potenciális kihívói valósággal vért szagoltak. A kongresszusi republikánusok közül sokan Marco Rubio külügyminiszter felé tekintenek, mint a párt jövőbeli zászlóvivője.

Remélem, indul. Szerintem ő a legalkalmasabb kommunikátor és képes egységbe kovácsolni. Szerintem ő messze a legtehetségesebb republikánus

– nyilatkozta a Politicónak Marlin Stutzman Indiana állambeli képviselő. Stutzman szerint a pártnak újra kell fogalmaznia az üzeneteit és új arcokra van szüksége.

Rubiót ugyancsak hátráltatja, hogy a Trump-kormányzat egyik kulcsfontosságú tagja, ugyanakkor az ő neve kevésbé fonódott össze az iráni háborúval, a legtöbben inkább Venezuelához és Kubához kötik. Felröppent a napokban, hogy lemondhat a külügyminiszteri posztról az elnöki indulás (és az adminisztrációtól való távolság) kedvéért, de Rubio cáfolta a híreszteléseket. Tény azonban, hogy a külügyminiszterek eleve sokkal könnyebben és gyakrabban cserélődnek egy elnök alatt, mint az alelnökök.

Bár Rubio a jobboldali populista Tea Party 2010-es hullámán szörfözött be a szenátusba, ezért nem ismeretlen számára az elitellenes retorika, elsősorban a republikánus establishmenthez való közelségével támadták a 2016-os elnökjelölti kampánya alatt. Noha Trumppal is összeszólalkozott nem egyszer, még a választás előtt elásták a csatabárdot, és egyre jobban elnyerte a volt ingatlanmogul bizalmát. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy 2025 óta nemcsak Trump külügyminisztereként, hanem nemzetbiztonsági tanácsadójaként is szolgál, sőt, egy évig még az országos levéltár vezetői címét is viselte. A „hozzáértő államférfi” imidzsével és a nyugati civilizáció megmentéséről szóló müncheni és athéni beszédeivel számos konzervatív gondolkodót levett a lábáról.

Amiatt ugyanakkor, hogy eredetileg a külpolitikai „héják” közé tartozott, és nemrég védelmébe vette az iráni háború szükségességét,

még összeakaszthatja a bajszát a párt külföldi beavatkozásokkal szemben szkeptikus szárnyával.

Ahogy a republikánus közvélemény-kutató, Patrick Ruffini ábráján is kivehető, a Rubio mellett szóló egyik érv valóban az lehet, hogy a jobboldali frakciókat átívelő személyként konszenzust teremthet köztük, és a független és mérsékelt szavazókat sikeresebben szólíthatja meg, mint Vance. Az elnökválasztási küzdelemben továbbá komoly fegyvertény lehet, hogy az egyre fontosabbnak bizonyuló billegő szavazókhoz, a latinókhoz spanyol nyelven is tudna szólni.

The K-Shaped Republican Party https://t.co/xbzPm37o5Q — Patrick Ruffini (@PatrickRuffini) November 10, 2026

Kérdés, hogy a republikánus magszavazók a tízéves Trump-korszak után a harcos, konfliktusos retorika folytatására vágynak – amit Vance testesíthet meg –, vagy a közéleti viharokba belefáradva egy Rubióhoz hasonló, békülékenyebb, konszolidáltabb vezetőre vágynak-e. Egy biztos: a párt attitűdbeli és ideológiai csatározásai még ezután kerülhetnek felszínre csak igazán. A nem Trump-kormányzatból érkező jelöltek pedig akár a kanyarban előzhetnek.

Populistábbnak vagy konzervatívabbnak kell lenni?

A választási vereségből való kiútról egyelőre két fő megfejtési irány látszódik kirajzolódni jobboldali berkekben:

az „Amerika az első” jelszó köré összegyűlt nemzeti populista tábor úgy véli, hogy Trump kormányra kerülve elárulta a munkásosztálynak tett gazdaságpolitikai és egyéb ígéreteit, kezdve az Epstein-akták közzététele körüli mizériával és a korrupciógyanús üzletekkel, a szerintük izraeli nyomásra megindított iráni háborún át, egészen a mesterségesintelligencia-vállalatokkal és más techmilliárdosokkal való kokettálásig. Az úgynevezett „új jobboldal” nem fél a piaci beavatkozástól, ha az amerikai ipar és munkavállalók vagy a hagyományos társadalmi modell védelméről van szó, miközben visszafogottabb a külpolitikában és elvárja a katonai partnerektől a tehermegosztást.

A régivonalas konzervatívok viszont azért hibáztatják Trumpot, mert eltávolodott a Ronald Reagan-féle elvektől, és ezek felelevenítését szorgalmazzák. Trump szerintük a vámokkal a szabadkereskedelmet, a gazdaságpolitikájával pedig a szabadpiacot, a fiskális fegyelmet és a „kis államot” árulta el, feladta a hagyományos demokratikus normák és a keresztény értékek képviseletét, hezitált az Irán elleni háborúban, megrengette a nemzetközi szövetségi rendszert, no meg gesztusokat tett az oroszoknak.

Mivel Trump eddigi kormányzása igazán egyik frakció mellett sem tette le a voksát, és egyiket sem elégítette ki,

egyelőre nem dőlt el, hogy az újjobboldali irány vagy a régihez való visszatérés fog felülkerekedni.

Utóbbi csoportba tartoznak az olyan potenciális elnökjelölt-aspiránsok, mint Brian Kemp leköszönő georgiai kormányzó vagy Glenn Youngkin volt virginiai kormányzó, akik bizonyították, hogy billegő vagy a demokraták felé hajló államokban is tudnak győzni és közmegelégedésre kormányozni. De a relatíve mérsékelt konzervatív táborhoz sorolhatjuk Nikki Haley korábbi ENSZ-nagykövetet vagy Trump egyik fő republikánus kritikusát, Chris Christie korábbi New Jersey-i kormányzót is. A keményvonalasabb konzervatívok között említhetjük Mike Pence volt alelnököt, Sarah Huckabee Sanders arkansas-i kormányzót, Trump volt szóvivőjét és Ted Cruz texasi szenátort (Cruznak viszont az állam új demokrata kormányzója, Gina Hinojosa nevezhetné ki a szenátusi utódját, ha nyerne), akik mind az Izraelt vallási megfontolásokból határozottan támogató evangéliumi keresztény csoportokra támaszkodhatnának bázisként.

Az Izraellel szemben szkeptikusabb „újjobboldalhoz” tartozik J. D. Vance mellett Josh Hawley missouri szenátor, illetve egy olyan tapasztalt kormányzó, aki jelentős előnnyel szállhat versenybe. Miközben mindkét táboron belül rendelkezik valamennyi hitelességgel, és nem cipeli a hátán a Trump-adminisztráció hibáit, azt is elmondhatja magáról, hogy nyolc éven át kormányozta a harmadik legnépesebb amerikai államot, amely a „kék cunami” közepette is meg tudott maradni republikánus bástyának. Ron DeSantisnak 2027 januárjában jár le az utolsó ciklusa kormányzóként a trumpista GOP laboratóriumaként emlegetett Floridában. DeSantis, aki a 2024-es előválasztáson hiába próbált MAGA-kompatibilis, kultúrharcos alternatívát kínálni Trumppal szemben,

az idei félidős választásról sarkos kritikát fogalmazott meg.

Szerinte a republikánusoknak muszáj lett volna bevallani a választóknak, hogy drágább lett a benzin,

különben manipulatívan félrevezeted őket, és más dolgokban nem fognak rád hallgatni.

DeSantis azt is előrebocsátotta, hogy ha Iránban elhúzódnak a harcok Trump ciklusának legvégéig, az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az egész pártot a 2028-as elnökválasztáson.

Vance-től eltérően a leköszönő floridai kormányzó úgy véli, a republikánusoknak az AI-adatközpontokat és a techvállalatok szabályozását illetően irányt kellene váltaniuk,

mert ha a demokraták magukhoz ragadják az AI ügyét, képesek lesznek megszólítani a hagyományosan konzervatívabb szavazókat is.

Pártként akkor teljesítünk a legjobban, ha a kisvállalkozók, a keményen dolgozó emberek mellett állunk ki. Amikor belemerülünk a korporatizmusba, akkor kezdünk igazán embereket veszíteni

- intette óva párttársait DeSantis a nagyvállalati érdekek kiszolgálásától. DeSantis esélye a jelöltségre egyébként erősen emelkedett a fogadási piacokon az elmúlt napokban.

Mindeközben az egyik legnagyobb kérdés, hogy lesznek-e olyan jelöltek az előválasztási vita színpadán, akik Vance-t vagy DeSantist is igyekeznek majd lekörözni jobboldali populizmusban. Ilyen lehet az iráni háborút kezdettől fogva vehemensen ellenző két kentuckyi libertárius, Thomas Massie képviselő és Rand Paul szenátor. Massie nemcsak a vámok, hanem az Epstein-akták kapcsán szintén keményen dacolt Trumppal, aminek az lett a vége, hogy idén elveszítette az előválasztást a Trump által támogatott jelölttel szemben.

De akadnak olyan tabudöntögető és sokak által szalonképtelennek tartott (ex)republikánusok is, akik Trump 2016-os indulásához hasonlóan meglepetésre asztalt boríthatnak 2028-ban.

Zárásként nem mehetünk el szó nélkül Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene volt georgiai képviselő és Joe Kent korábbi terrorizmusellenes igazgató mellett. Mindhárman szakítottak Trumppal, amiért szerintük elárulta a szavazóit az Epstein-akták, az iráni háború és a megélhetés kapcsán – amit ők változó mértékű antiszemita felhanggal az izraeli lobbi befolyásának tudnak be –, és korábban arról is szóltak híresztelések, hogy akár új pártot alapíthatnak az Amerika az első szlogen legszigorúbb értelmezésének jegyében.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bloomberg