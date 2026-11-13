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Bármikor kirobbanhat a háború: készülnek a forgatókönyvek, életbe lépett a legmagasabb készültségi szint
Globál

Bármikor kirobbanhat a háború: készülnek a forgatókönyvek, életbe lépett a legmagasabb készültségi szint

Portfolio
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Az izraeli hadsereg három lehetséges forgatókönyvet dolgozott ki arra az esetre, ha ismét fegyveres konfliktus robbanna ki Iránnal, miközben a teheráni vezetés a legmagasabb készültségi szintre helyezte a Forradalmi Gárda szárazföldi erőit - írta meg a Chanel 13.

Az izraeli 13-as csatorna beszámolója szerint az első forgatókönyv egy olyan iráni támadással számol, amely Izrael és a közel-keleti amerikai támaszpontok ellen irányul. Ebben az esetben az izraeli haderő az Egyesült Államok Központi Parancsnokságával (CENTCOM) közösen kidolgozott válaszlépéseket léptetné életbe, akár közvetlen amerikai katonai részvétellel.

A hadsereg által leginkább támogatott második opció szerint Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közösen döntene az Irán elleni hadműveletek felújításáról. Egy ilyen, napokig vagy akár hetekig tartó hadjárat során a két ország

az iráni rakéta- és dróngyártó létesítményeket, a nukleáris célpontokat, valamint a gazdasági és energetikai infrastruktúrát venné célba.

A harmadik forgatókönyv egy önálló izraeli támadást vázol fel, amelyre a Fehér Ház jóváhagyásával kerülhetne sor. Izrael azonban még ebben az esetben is rá lenne utalva az amerikai légi utántöltő képességekre, valamint Washington diplomáciai közreműködésére a harcok lezárásában. A katonai vezetés ugyanakkor vonakodik egy ilyen akciótól, mivel az országban politikai átmenet zajlik, és hiányoznak a pontosan meghatározott hadműveleti célok.

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Az izraeli katonai hírszerzés és a Moszad becslései szerint Irán jelenleg havonta mintegy ötven föld-föld rakétát gyárt, ami nagyjából húsz százalékkal haladja meg a legutóbbi háború előtti termelési szintet. Ez a fegyverkezés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Donald Trump jelenleg megállapodásra törekszik Teheránnal, és korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok már elérte a katonai céljait a térségben.

Az izraeli tervekről szóló hírekkel egy időben az IRNA iráni állami hírügynökség arról számolt be, hogy

az iráni Forradalmi Gárda szárazföldi erői a legmagasabb szintű készültségben várják az esetleges összecsapást.

Mohammad Hádi Rezáí, a legfelsőbb vezető testülethez delegált képviselője a délnyugat-iráni Huzesztán tartományban található bázisokon tett látogatása során hangsúlyozta, hogy az iszlám köztársaság fegyveres erői a legnehezebb háborús körülmények között is kitűnnek az ideológiai és szellemi felkészültségükkel.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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