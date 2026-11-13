Bejelentette Zelenszkij: fontos megállapodás született az amerikai megbízottakkal folytatott tárgyaláson

Zelenszkij november 12-én este ült tárgyalóasztalhoz Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel a Dublin melletti Baldonnel katonai légibázison. A találkozón részt vett Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője, valamint a külföldi hírszerző szolgálat irányítója is. Az amerikai küldöttek azt követően érkeztek Írországba – ahol az ukrán államfő az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján vett részt –, hogy egy nappal korábban Abu-Dzabiban lezárultak az Egyesült Államok által közvetített, érdemi áttörést nem hozó béketárgyalások. Witkoff és Kushner ezt követően a Kremlbe utazott, hogy személyesen egyeztessen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A dublini megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Zelenszkij közölte, hogy az amerikai megbízottak tájékoztatása szerint a következő alkalommal a háború kezdete óta a legnagyobb szabású hadifogolycserét hajtják végre Oroszország és Ukrajna között.

A másik jelentős előrelépés, hogy a Kijev és Moszkva közötti jövőbeli egyeztetéseken már Európa is helyet kap a tárgyalóasztalnál.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az európai küldöttek nem külön tárgyalásokat folytatnak majd, hanem a tárgyalódelegáció szerves részeként közvetlenül vesznek részt a folyamatban. Az ukrán elnök szerint ez azért kulcsfontosságú számukra, mert a háború Európában zajlik, így a kontinensnek is hallatnia kell a hangját.

Bár az abu-dzabi fordulón az orosz delegáció még arra hivatkozott, hogy nincs felhatalmazása dönteni a tárgyalási formátumról, Kushner megerősítette, hogy a moszkvai egyeztetésen Putyin végül beleegyezett az európaiak részvételébe, és hajlandó esélyt adni ennek a felállásnak. Az amerikai megbízott nagyon részletesnek és eredményesnek nevezte az orosz elnökkel folytatott megbeszélést, amelyen – az orosz állami média korábbi beszámolója szerint – Putyin egy ideiglenes humanitárius misszió indítását is javasolta a donbaszi Kosztjantinyivka városában. Kushner emellett rendkívül ígéretesnek nevezte az Ukrajna háború utáni újjáépítésére kidolgozott terveket.

A következő tárgyalási forduló pontos dátumát és helyszínét, valamint az európai tárgyalók személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de Zelenszkij szerint a találkozóra a közeljövőben sor kerül. Az amerikai megbízottakkal folytatott egyeztetés előtt az ukrán elnök több európai vezetővel, köztük Emmanuel Macron francia államfővel és Andy Burnham brit miniszterelnökkel is tárgyalt Dublinban, továbbá bejelentette, hogy az Ukrajnát támogató országokat tömörítő, úgynevezett tettre készek koalíciója a jövő héten Berlinben tart újabb csúcstalálkozót.

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