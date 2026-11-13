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Célkeresztben a volt ukrán miniszterelnök sajtótitkára: merénylet miatt nyomoznak Oroszországban
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Célkeresztben a volt ukrán miniszterelnök sajtótitkára: merénylet miatt nyomoznak Oroszországban

MTI
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Felrobbant egy gépkocsi Moszkva déli részén, megsebesült Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök tanácsadója, Szergej Zavorotnij külpolitikai újságíró - közölte a pénteken a TASZSZ és RIA Novosztyi hírügynökség bűnüldöző szervekre hivatkozva.

Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság (SZK), amely nem nevezte meg a merénylet célpontját, büntetőeljárást indított. A Kommerszant hírportál szerint az ügyet a közbiztonságot veszélyeztető módon elkövetett gyilkossági kísérletként vizsgálják, de a későbbiekben terrorcselekménnyé minősíthetik át.

Szergej Zavorotnij az orosz Komszomolszkaja Pravda című lapnál dolgozott, 2003-2004-ben a Rogyina párt frakciójának sajtószolgálatát vezette az orosz parlementben, majd Mikola Azarov ukrán miniszterelnök sajtótitkára lett, aki 2010-től 2014-ig töltötte be ezt a tisztséget, a később megdöntött Viktor Janukovics elnöksége alatt.

2014 februárjában Azarov elhagyta Ukrajnát, és Oroszországba távozott, ahová Zavorotnij követte és a volt kormányfő által alapított Ukrajna Megmentésének Bizottsága sajtótitkára lett.

Könyvet írt az az "ukrajnai erőszakos hatalomátvételről".

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