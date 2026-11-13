Dagad az Nvidia kémbotránya – Már az amerikai pénzügyminiszter is felelősöket követel

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint tárcája hónapok óta szorgalmazta a szingapúri Megaspeed felhőszolgáltató feketelistára helyezését, a döntés azonban a kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartozott. Bessent a felelősséget elsősorban az Nvidiára hárította, amely szerinte nem világította át kellő alapossággal a partnereit. A miniszter úgy véli, hogy a szigorúbb exportellenőrzéshez nincs szükség a Kongresszus közbelépésére, mert a kormányzatnak minden szükséges jogköre megvan a fellépéshez.

Hónapok óta szorgalmazta a szingapúri Megaspeed felhőszolgáltató feketelistára helyezését az amerikai pénzügyminisztérium, a döntés azonban a kereskedelmi tárca kezében volt

– nyilatkozta pénteken Scott Bessent pénzügyminiszter. A politikus emellett élesen bírálta az Nvidiát is, amiért a gyanú szerint nem világította át kellő alapossággal a partnereit az iparágat megrázó chipcsempészeti és kémbotrány kirobbanása előtt.

Bessent a CNBC-nek adott interjújában elhatárolta minisztériumát az ügyben mulasztó hatóságoktól. Mint elmondta, a tárcájához tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalnak (OFAC) nincs hatásköre az exportkorlátozások terén. A kereskedelmi korlátozások alá eső vállalatok listájáról a Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (BIS) dönt, de a pénzügyminiszter szerint akár a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) is hozhatott volna korlátozó intézkedéseket a szingapúri céggel szemben.

A szingapúri Megaspeed azután került a figyelem középpontjába, hogy a héten váratlanul távozott posztjáról Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, ami valóságos sokként érte a mesterségesintelligencia-iparágat. Sajtóértesülések szerint a cégvezető viszonyt folytatott a Megaspeed egyik korábbi vezetőjével, Alice Huanggal, akit az amerikai hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy Kínának kémkedik.

A botrány nyomán az amerikai törvényhozók még szigorúbb korlátozásokat követelnek, hogy elzárják Kínát a fejlett AI-chipektől. Az ügy politikai hullámai már a Trump-kormányzat egyes tagjait, köztük Howard Lutnick kereskedelmi minisztert is elérhetik, mivel egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat mennyire hatékonyan felügyelte a Kínába irányuló chipértékesítéseket.

Bessent szerint a kormányzat jelenleg is azon dolgozik, hogy felszámolja a chipexport-ellenőrzési rendszer kiskapuit, a felelősséget azonban elsősorban az Nvidiára hárította. A miniszter úgy véli, a valódi kérdés az, hogy az óriásvállalat valóban ismerte-e az ügyfeleit, és tett-e érdemi erőfeszítéseket annak megakadályozására, hogy a technológia nyilvánvalóan közvetítőként működő fedőcégeken keresztül szivárogjon ki.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Nvidiánál felelősségre kell vonni mindazokat, akik mulasztottak a partnerek átvilágítása során. Arra a kérdésre, hogy szükség van-e a Kongresszus közbelépésére az exportellenőrzés szigorítása érdekében, Bessent határozott nemmel felelt. Hozzátette, hogy a kormányzatnak minden szükséges jogköre megvan a fellépéshez, csupán alkalmazni kell a meglévő szabályokat.

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Forrás: Reuters

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