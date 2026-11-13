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Éjszakai drónzápor Oroszországban: leálltak a repülőterek, lángol az egyik legnagyobb olajfinomító
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Éjszakai drónzápor Oroszországban: leálltak a repülőterek, lángol az egyik legnagyobb olajfinomító

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Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Volgográdot és Rosztov-na-Donut november 13-ra virradó éjjel. A csapások miatt korlátozni kellett az orosz főváros repülőtereinek forgalmát, miközben az érintett régiókban több stratégiai fontosságú ipari létesítmény és egy jelentős olajfinomító is lángba borult - tudósított a Kyiv Independent.

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester tájékoztatása szerint a légvédelem helyi idő szerint az esti és a hajnali órák között összesen 105, a főváros felé tartó pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg. Mivel az orosz hatóságok kizárólag a lelőtt eszközökről adnak hírt, a támadásban részt vevő drónok pontos száma nem ismert. A lehulló roncsokhoz kivonultak a katasztrófavédelem egységei, de sérültekről vagy konkrét károkról nem érkezett hivatalos jelentés. A légitámadás miatt az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (Roszaviacija) ideiglenes légtérzárat és forgalmi korlátozásokat vezetett be a seremetjevói, a domogyedovói és a zsukovszkiji repülőtereken.

A főváros elleni akcióval párhuzamosan az ukrán erők csapást mértek a volgográdi Lukoil-olajfinomítóra is,

amely évi 15 millió tonnás kapacitásával Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

A szemtanúk által készített felvételeken jól látszanak a finomítóból felcsapó lángok, miközben a helyi lakosok hosszú sorokban várakoztak a benzinkutaknál, mert az energetikai támadások miatt üzemanyag-korlátozásoktól tartanak. Andrej Bocsarov, a Volgográdi terület kormányzója megerősítette, hogy nagyszabású támadás érte a várost, és tűz ütött ki a déli ipari övezetben. A határtól mintegy 400 kilométerre fekvő üzemet október elején egyszer már eltalálták az ukránok.

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Délnyugatra, a Rosztovi területen szintén ukrán találatokat regisztráltak. Jurij Szljuszar kormányzó beszámolója szerint Rosztov-na-Donuban egy gyártóüzem és egy raktárépület gyulladt ki a csapások következtében, a lelőtt drónok darabjai pedig megrongáltak egy lakóházat. A várost alig néhány nappal korábban, november 8-án is támadás érte, amely akkor egy hidat és energetikai létesítményeket rongált meg, áramkimaradásokat okozva.

Az Abu-Dzabiban tartott háromoldalú béketárgyalások másnapján végrehajtott csapássorozat szervesen illeszkedik Kijev azon stratégiájába, amellyel az orosz hadigépezetet kiszolgáló infrastruktúrát és Moszkva olajbevételeit igyekeznek gyengíteni. Ennek részeként az ukrán különleges műveleti erők november 11-én az ország legnagyobb kőolaj-feldolgozója, az omszki finomító elleni sikeres támadást is megerősítették.

Az elmúlt hetekben a moszkvai régió is rendszeres célponttá vált, ami többször megbénította a légi közlekedést. Október 23-án mind a négy nagy fővárosi repülőtér forgalmát le kellett állítani, egy nappal korábban pedig egy Moszkvai területen működő fegyvergyárat ért találat egy több mint 600 drónnal végrehajtott támadásban. A régiót az elmúlt két év legsúlyosabb csapása október 6-án érte, amikor az ukránok 650 drónt indítottak a térségre, tüzet okozva egy jelentős olajipari létesítményben.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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