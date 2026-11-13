Ennyi volt: megint lövi egymást Irán és az USA

A csapást arra válaszul hajtották végre, hogy előzőleg - az iráni média jelentése szerint - légi támadás ért egy adótornyot a dél-iráni Hormuzgán tartományban.
Ez volt az első alkalom szeptember eleje óta, hogy az iráni erők amerikai érdekeltségeket támadtak a térségben.
Amerikai vagy bahreini részről egyelőre senki nem reagált a Forradalmi Gárda állítására.
A republikánusok részéről katasztrofálisan sikerült amerikai félidős választások után egyre többen kezdték hangoztatni a pártból, hogy le kell zárni a Teheránnal vívott háborút, a jelek szerint azonban ez az igény Trumpot nem igazán hatotta meg.
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