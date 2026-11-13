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Értékelt a Kreml: Zelenszkij elszólta magát, elismerte az orosz sikert
Globál

Értékelt a Kreml: Zelenszkij elszólta magát, elismerte az orosz sikert

Portfolio
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Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akaratán kívül igazolta Moszkva állításait – írja a Ria Novosztyi.

Az elmúlt napokban az orosz és az ukrán oldalon is állandó téma lett egy humanitárius tűzszünet lehetősége a háború előtt még mintegy 70 ezer ős lakosságú Kosztyantynivka városában. A példát a Dnyeper partján álló Oleski adta, ahol október végén öt napon keresztül nem lőtték egymást a felek, ameddig segélyszállítmányok érkeztek a térségbe és a helyi civil lakosság jelentős részét pedig kimenekítették. Hasonló tervek merültek fel a Donyeck megyei településsel kapcsolatban is, itt az orosz és az ukrán állítások eltérőek: Moszkva azt állítja, hogy a várost már elfoglalták, Kijev ezt nem ismeri el. Peszkov szerint ugyanakkor Zelenszkij véletlenül ellent mondott az eddigi ukrán narratívának:

Ha a kijevi hatóságok úgy vélik, hogy [a humanitárius missziót] a csapatok rotálására használjuk, akkor egyetértenek azzal, hogy mi ellenőrizzük Kosztyantynivkát

– mondta.

Hozzátette, hogy az oroszok készen állnak a település aknamentesítésére, szerinte, ha az ukránok kezén lenne a terület, akkor nekik kellene ezt megoldaniuk.

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