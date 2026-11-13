Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes

Piaci kereskedők beszámolói szerint

a japán, kínai és thaiföldi finomítók egyaránt felpörgették vagy újraindították közel-keleti beszerzéseiket,

még az olyan szállítmányok esetében is, amelyeknek át kell haladniuk a továbbra is feszült biztonsági helyzetű Hormuzi-szoroson. Egyre több nyersolaj érkezik az Egyesült Arab Emírségekből és Szaúd-Arábiából, emellett Katar is kínál decemberi és januári szállítású tételeket a szorosot elkerülő útvonalakon. A globális olajpiac ezzel fokozatosan visszatér az amerikai–iráni háború februári kitörése előtti kerékvágásba, noha a felek még nem jutottak megállapodásra.

A háború korai szakaszában a Perzsa-öbölből induló szállítások erősen visszaestek a tankerek és az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt, azóta azonban a kitermelés újra fellendült.

Szaúd-Arábia tájékoztatása szerint az ország októberi olajkitermelése többéves csúcs közelébe ugrott,

miközben a közel-keleti exportőrök agresszív árcsökkentéssel igyekeznek visszaszerezni piaci részesedésüket. Rijád nemrég hatéves mélypontra vágta vissza az ázsiai régióra vonatkozó hivatalos eladási árait, az OPEC-ből áprilisban kilépett Egyesült Arab Emírségek pedig az irányadó olajfajtájának decemberi felárát mérsékelte. Warren Patterson, az ING Groep NV árupiaci stratégiai vezetője szerint a globális piacon egyszerűen nincs elég szabad kapacitás ahhoz, hogy Ázsia érdemben diverzifikálni tudja a beszerzéseit, és függetlenedjen a legnagyobb ellátójától.

A közel-keleti kínálat bővülése miatt az ázsiai vevőknek egyre kevésbé van szükségük a távoli, áthidaló megoldásokra. Ennek eredményeként

a novemberi szállítású amerikai kőolajra leadott ázsiai megrendelések nagyjából a felére, 24–26 millió hordóra zuhantak.

A trendet alátámasztja Kent Brittonnak, a legnagyobb amerikai olajexportáló kikötőnek számító Corpus Christi vezérigazgatójának közlése is, miszerint az amerikai Mexikói-öböl partvidékéről a múlt héten kifutott 40 olajszállító hajó egyikének sem Ázsia volt a célállomása.

Az átrendeződés a tengeri fuvardíjak alakulásában is jól látszik. Bár a szállítási költségek az elmúlt hetekben világszerte csökkentek, az Egyesült Államok és Ázsia közötti útvonalon sokkal nagyobb mértékű volt a díjak esése, mint másutt. Az amerikai Mexikói-öbölből induló szupertankerek (VLCC) napi fuvardíja 61 százalékkal esett vissza az októberi csúcshoz képest, míg a Perzsa-öböl és Kelet-Ázsia közötti szakaszon csupán 24 százalékos volt a mérséklődés.

A világ legnagyobb olajimportőrének számító Kínában októberben hét hónapos csúcsra, közel 42 millió tonnára nőtt a behozatal, amit elsősorban az iraki szállítmányok felfutása hajtott, a független kínai finomítók pedig egyre több azonnali szállítású (spot) tételt rendelnek a közel-keleti országból. Japánban többek között az Eneos Holdings és a Cosmo Energy Holdings vásárolt be az Egyesült Arab Emírségekből származó olajból, miközben a Kpler adatai szerint Indiában a Perzsa-öbölből érkező import mennyisége már meghaladta az orosz szállításokét. Ahogy arra Nisi Jutaró, a Rakuten Securities gazdaságkutató intézetének elemzője rámutatott, amíg a közel-keleti kőolaj elérhető, az ázsiai finomítók biztosan vásárolni fogják, így a térség továbbra is a közel-keleti kitermelők legfőbb felvevőpiaca marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images