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Hatalmas összeget követel az Egyesült Államok: kemény alkudozás indult a fontos ázsiai szövetségessel
Globál

Hatalmas összeget követel az Egyesült Államok: kemény alkudozás indult a fontos ázsiai szövetségessel

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Az Egyesült Államok csaknem a háromszorosára növelné azt az összeget, amellyel Japán hozzájárul a szigetországban állomásozó amerikai csapatok fenntartásához. A felek még az idei év vége előtt szeretnének megállapodni az új finanszírozási keretről, de ez nem lesz egyszerű - jelentette a Nikkei Asia.

A szövetségesek ötévente tárgyalják újra a befogadó nemzeti támogatás feltételeit. Ez a forrás fedezi az amerikai támaszpontok rezsi- és fenntartási költségeit, a helyi japán alkalmazottak bérét, valamint az előző ciklus óta már a kiképzési eszközök beszerzését is. A jelenlegi, 2027 márciusában lejáró megállapodás értelmében Tokió évente mintegy 211 milliárd jent fizet, a 2027 és 2031 közötti időszakra vonatkozó egyeztetések pedig idén nyáron kezdődtek meg a két ország külügyi és védelmi tárcáinak részvételével. Washington több mint 3 billió jent (18,8 milliárd dollárt) kért a japán kormánytól öt év alatt, ez 600 milliárd jen évente.

A japán kormány az amerikai követeléssel szemben évi 300 milliárd jen körüli összegre emelné a hozzájárulását, ami nagyjából a felét tenné ki a washingtoni elvárásoknak.

Tokió elsősorban a katonai létesítmények korszerűsítésére áldozna többet, a tervek között szerepel az elöregedett épületek újjáépítése, valamint a támaszpontok védelmének megerősítése is, például egyes létesítmények föld alá helyezésével.

A japán védelmi minisztériumon belül ugyanakkor megoszlanak a vélemények a költségek növeléséről. Egyesek szerint a támogatás a hazai gazdaságot élénkíti, hiszen a pénz a bázisokon dolgozó japán munkavállalókhoz és a helyi építőipari vállalkozásokhoz kerül. Mások viszont elzárkóznak a rezsiköltségekhez hasonló kiadások további emelésétől, mivel szerintük Tokió már így is minden lehetséges és szükséges tételt kifizet.

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A tárgyalások kezdete előtt felmerült az is, hogy egy 2024 áprilisában létrehozott hadiipari együttműködési keretrendszer alapján Japán átvállalhatná az országban állomásozó amerikai repülőgépek és hadihajók karbantartási költségeit. Ezt a javaslatot azonban a kormányzati ellenállás miatt végül elvetették, a védelmi tárca szerint ugyanis egy ilyen lépés már túlmutatna a befogadó nemzeti támogatás eredeti célján.

A mostani egyeztetéseket a gyengülő jen és az infláció mellett a politikai környezet is nehezíti.

A legutóbbi tárgyalási forduló idején Donald Trump elnök még négyszeres emelést követelt,

ám Tokiónak akkor sikerült elhúznia az érdemi egyeztetéseket Joe Biden 2021-es hivatalba lépéséig, egy évvel meghosszabbítva a korábbi egyezményt. Most azonban Trumpnak még két év hátravan a hivatali idejéből, így a japán kormány kénytelen a jelenlegi amerikai vezetéssel dűlőre jutni, hogy a megállapodást beépíthesse a 2027-es pénzügyi év költségvetési tervezetébe.

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Címlapkép forrása: U.S. Air Force photo by Senior Airman Amy Kelley via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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