Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Norvégia kiutasítja az orosz, illetve fehérorosz hivatásos sportolókat és kísérő személyzetüket, amennyiben azok sporteseményeken való részvétel céljából utaznának be - közölte csütörtök este este az oslói kormány.

"Az orosz élsport szoros kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal és állami struktúrákkal. A kormány ezért úgy értékeli, hogy Oroszország nemzetközi sporteseményeken való részvétele nem tekinthető függetlenül Oroszország Ukrajna ellen folytatott agressziójától. Fehéroroszország támogatta és elősegítette Oroszország háborús tevékenységét" - áll a közleményben.

Korábban Finnország jelentette be, hogy megtiltja az orosz sportolók beutazását.

(MTI)