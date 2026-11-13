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Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Globál

Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Portfolio
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Szerdán lezárult az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás első fordulója, tegnap pedig Steve Witkoff amerikai különmegbízott elmondta, sor fog kerülni újabb találkozókra is, valószínűleg Európai részvétellel. Béketárgyalások ide, vagy oda, az ukrán drónok a jelek szerint alaposan megszórták Oroszországot: Moszkvából, Volográdból és Rosztov-Na-Donuból is komoly támadásokról érkeztek hírek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Bejelentette Zelenszkij: fontos megállapodás született az amerikai megbízottakkal folytatott tárgyaláson

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai megbízottakkal egyeztetett Dublinban, közvetlenül azok moszkvai látogatása után. A találkozón bejelentették, hogy a közeljövőben sorra kerülő béketárgyalásokba már Európa képviselőit is közvetlenül bevonják, emellett előkészületben van a háború eddigi legnagyobb orosz–ukrán fogolycseréje is - jelentette a Kyiv Independent.

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Bejelentette Zelenszkij: fontos megállapodás született az amerikai megbízottakkal folytatott tárgyaláson
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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij találkozó

Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel fél nyolckor telefoninterjút ad a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij találkozó
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Norvégia sem engedi be az orosz sportolókat

Norvégia kiutasítja az orosz, illetve fehérorosz hivatásos sportolókat és kísérő személyzetüket, amennyiben azok sporteseményeken való részvétel céljából utaznának be - közölte csütörtök este este az oslói kormány.

"Az orosz élsport szoros kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal és állami struktúrákkal. A kormány ezért úgy értékeli, hogy Oroszország nemzetközi sporteseményeken való részvétele nem tekinthető függetlenül Oroszország Ukrajna ellen folytatott agressziójától. Fehéroroszország támogatta és elősegítette Oroszország háborús tevékenységét" - áll a közleményben.

Korábban Finnország jelentette be, hogy megtiltja az orosz sportolók beutazását.

(MTI)

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Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Szerdán lezárult az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás első fordulója, tegnap pedig Steve Witkoff amerikai különmegbízott elmondta, sor fog kerülni újabb találkozókra is, valószínűleg Európai részvétellel. Béketárgyalások ide, vagy oda, az ukrán drónok a jelek szerint alaposan megszórták Oroszországot: Moszkvából, Volográdból és Rosztov-Na-Donuból is komoly támadásokról érkeztek hírek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

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