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Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
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Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben

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Megosztja az amerikai hírszerzést, hogy valóban a pekingi kormány kémjeként tevékenykedett-e az a kínai üzletasszony, akivel az Nvidia szerdán lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang viszonyt folytatott. Bár az ügy kirobbanása – egy másik, cégen belüli kapcsolatról szóló hírekkel együtt – a technológiai óriás vezetőjének távozásához vezetett, az eddig összegyűjtött adatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy a nő a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából járt el - írta meg a CNN.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már legalább egy éve vizsgálja Jensen Huang és Alice Huang kapcsolatát, ám Todd Blanche igazságügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy

sem a tárcája, sem Kash Patel FBI-igazgató nem jutott még végleges következtetésre az üzletasszony szerepét illetően.

Hasonlóan óvatosan fogalmazott Donald Trump elnök is, aki a vezérigazgató lemondását firtató kérdésre úgy reagált, hogy a lépés helyessége attól függ, a nő valóban kém volt-e, ezt azonban egyelőre nem sikerült tisztázni.

A hírszerző ügynökségek között komoly nézeteltérés feszül a bizonyítékok súlyát illetően.

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  • A Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalának (ODNI) egyes tisztviselői – köztük a hivatalt vezető Jay Claytonhoz közel álló források – túlzónak és pontatlannak tartják Alice Huang kémként való beállítását.
  • A CIA munkatársai szintén nincsenek meggyőződve arról, hogy a lehallgatott kommunikációs adatok alapján a nő tudatosan szivárogtatott volna információkat Pekingnek.
  • Ezzel szemben az FBI-nál továbbra is gyanakvásra ad okot, hogy az egykori kínai állami televíziós újságíró szinte egyik napról a másikra vált hatalmas tőkeerővel rendelkező üzletasszonnyá, egy lehallgatott beszélgetés pedig arra utalt, hogy az Nvidia vezetőjének közvetlen környezetéből szivárogtak ki adatok a kínai hírszerzéshez.

A Trump-adminisztráció több tisztviselője szerint már önmagában az a tény is nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy egy sikeres kínai üzletasszony ilyen közel került Amerika egyik legbefolyásosabb vállalatvezetőjéhez, és rajta keresztül közvetve az elnökhöz is. A kínai nemzetbiztonsági törvények alapján ugyanis Peking bármikor kötelezheti az állampolgárait hírszerzési feladatok ellátására.

Marco Rubio külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó már tavasszal figyelmeztetett a viszonyra egy feljegyzésben, májusban pedig személyesen is tájékoztatta erről Trumpot az elnöki különgépen,

miközben Kínába tartottak – még azelőtt, hogy Jensen Huang Alaszkában csatlakozott volna hozzájuk az út utolsó szakaszára.

Az ügy túlmutat a személyes kapcsolaton, és rávilágít az amerikai technológiai exportkorlátozások hiányosságaira is. Alice Huang szingapúri székhelyű vállalata, a Megaspeed az Nvidia chipek egyik legnagyobb felvásárlója. Az amerikai igazságügyi és a kereskedelmi minisztérium már 2024-ben vizsgálatot indított a cég ellen, mivel felmerült a gyanú, hogy egy külföldi fedőcégekből álló hálózat részeként tiltott, a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez nélkülözhetetlen chipeket juttat Kínába.

A Fehér Házban jelenleg is vizsgálják, hogy a kereskedelmi tárca miért nem helyezte a Megaspeedet a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatok feketelistájára a nyomozás ideje alatt. Egy korábbi minisztériumi tisztviselő szerint Pekingnek valójában nem is volt szüksége titkosszolgálati akcióra a chipek megszerzéséhez, hiszen a szabályozási kiskapuk ezt egyébként is lehetővé tették, ráadásul a kínai érdekek egybeestek az Nvidia törekvéseivel. Jensen Huang korábban nyilvánosan is lobbizott azért, hogy több chipet adhassanak el Kínának, a Pekinggel szembeni szigorú fellépést sürgető politikusokra használt héja jelzőt pedig egyenesen szégyenbélyegnek minősítette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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