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Kész, vége: elegük lett az időzóna-váltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén
Globál

Kész, vége: elegük lett az időzóna-váltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén

MTI
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Grönland parlamentje jóváhagyta, hogy a sziget 2027 őszétől visszatérjen a 2023 előtt használt UTC-3-as időzónába, így a közép-európai térség és a terület közötti időeltolódás négy órára nő.

A Dán Királysághoz tartozó, ám széles körű autonómiát élvező területen régóta vitatéma az időszámítás kérdése. A mintegy 56 ezer lakosú sziget túlnyomó része 2023-ban tért át az UTC-2-es időzónára, hogy időben közelebb kerüljön az anyaországhoz és Európához. A helyiek jelentős része azonban elégedetlen volt az átállással, amit jól mutat, hogy mintegy

négyezren írták alá a korábbi rendszer visszaállítását szorgalmazó petíciót.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő ugyanakkor ellenezte az UTC-3-as zónához való visszatérést. Érvelése szerint a lépés megnehezíti az európai országokkal folytatott kereskedelmet, lerövidíti a dániai szakorvosokkal való egészségügyi konzultációkra rendelkezésre álló időablakot, és a légi közlekedést is hátrányosan érinti.

Annak érdekében, hogy az Európához viszonyított időeltolódás az év bizonyos szakaszaiban ne nőjön öt órára, a nyári időszámítás rendszere a jövőben is érvényben marad.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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