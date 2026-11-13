Kiderült a stratégia: elbukott Putyin szövetségese Magyarország szomszédjában, így viszonyulnak majd Ukrajnához

Magyarország déli szomszédjában hosszú idő után megtört a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel jó kapcsolatot ápoló Aleksandar Vučić hatalma, miután az október végi választásokon legyőzték a pártját. A diákmozgalom a kampányában külpolitikai fordulatot is belengetett, erről konkrétumok csak a nemrégiben nyilvánosságra hozott „Diákterv” című dokumentumban vannak. Ebben

kimondják, hogy támogatják minden ország – így Ukrajnáét is – területi integritását.

Az elképelés részletezi, hogy a jövőben Szerbia milyen kapcsolatok ápolhat a világ vezető hatalmaival: Kínával a gazdasági kapcsolatok erősítését célozzák, miközben az Egyesült Államokkal is szorosabbra fűznék a viszonyukat. Oroszországgal a hagyományos kapcsolatok fenntartására törekednek. Ebben nincs változás a korábbi vezetés szemléletével. A diákmozgalom ellenzi az oroszok elleni szankciókat, mivel szerintük ezek „nem hatékonyak a biztonsági viták rendezésében”. Az Európai Uniót az ország legfontosabb partnerének nevezik, a csoporthoz való csatlakozás érdekében pedig reformokat lengettek be.

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