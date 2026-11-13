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Ledöntené a tabukat a világ egyik legerősebb hatalma: szűk elitklubba lépnének a nukleáris katonai fejlesztéssel
Globál

Ledöntené a tabukat a világ egyik legerősebb hatalma: szűk elitklubba lépnének a nukleáris katonai fejlesztéssel

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Tárgyalásokat kezdett a kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP) és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt (JIP) az ország védelmi stratégiájának felülvizsgálatáról. A megbeszélések legfontosabb témája a tengerészeti önvédelmi erők flottájának korszerűsítése, ami a jelenlegi dízel-elektromos tengeralattjárók helyett nukleáris meghajtású egységek beszerzését jelentheti - írta meg a Japan Times.

A kisebbik koalíciós partner által szorgalmazott váltás jelentős támogatást élvez a nagyobbik kormánypárton belül is, mivel Tokió igyekszik lépést tartani a biztonsági szövetségesekkel és a régiós fenyegetésekkel. Jelenleg hat ország – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország és India – üzemeltet atom-tengeralattjárókat, de Ausztrália és Dél-Korea is aktívan dolgozik a képesség megszerzésén. A nukleáris meghajtású hajók gyorsabbak hagyományos társaiknál, több áramot termelnek a fejlett fedélzeti rendszerek számára, és sokkal tovább maradhatnak a felszín alatt, mivel a bevetési idejüket gyakorlatilag csak a legénység élelmiszer-utánpótlása korlátozza.

A katonai előnyök mellett komoly diplomáciai érvek is szólnak a fejlesztés mellett.

A lépés szorosabbra fűzhetné Japán kapcsolatát az Ausztráliát, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat tömörítő AUKUS-szövetséggel. Tokió jelenleg a partnerség második pillérében vesz részt, de a nukleáris meghajtásba való befektetés utat nyithatna a szorosabb technológiai együttműködéshez az első pillérben is, amely kifejezetten az ausztrál atom-tengeralattjárók beszerzésére fókuszál. Mindez egyúttal a japán döntéshozók azon régi vágyát is beteljesítené, hogy az ország a vezető katonai hatalmakkal azonos képességekkel rendelkezzen, hasonlóan ahhoz a 2022-es döntéshez, amely lehetővé tette a nagy helikopterhordozó rombolók repülőgép-hordozókká történő átalakítását.

A terv megvalósítását ugyanakkor súlyos gyakorlati és demográfiai akadályok nehezítik. Bár Japán világelső a hagyományos tengeralattjárók gyártásában, a nukleáris meghajtás terén hiányzik a szükséges hazai infrastruktúra, a fejlesztések pedig az 1974-es Mucu nukleáris meghajtású hajó sugárszivárgási balesete óta állnak. Emellett az atom-tengeralattjárók üzemeltetése nagyobb legénységet, köztük magasan képzett reaktormérnököket és kiterjedt szárazföldi támogató személyzetet igényel. Az elöregedő társadalom és a toborzási nehézségek miatt az önvédelmi erők már így is létszámhiánnyal küzdenek, amit a kormányzat jelenleg a kötelező nyugdíjkorhatár 65 évre emelésével próbál enyhíteni.

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A parlamenti viták során a javaslatnak komoly szakmai, jogi és társadalmi ellenállással is szembe kell néznie. Kérdéses például, hogy a közvetlen szomszédok – Kína, Észak-Korea és Oroszország – jelentette fenyegetés indokolja-e a kifejezetten nagy hatótávolságú, hosszan tartó bevetésekre tervezett atom-tengeralattjárók beszerzését, ahelyett, hogy az ukrajnai háború tapasztalatai alapján a hazai gyártású tengeri drónok (pilóta nélküli víz alatti járművek) fejlesztésére koncentrálnának. Ráadásul

az atomenergia-törvény jelenlegi értelmezése tiltja a nukleáris energia nem polgári célú felhasználását, így a beszerzéshez jogszabály-módosításra lenne szükség.

A politikai vitákat tovább élezheti a japán társadalom történelmi eredetű, nukleáris technológiákkal szembeni bizalmatlansága. Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter szeptemberben ugyanakkor már jelezte, hogy szakítani kell az eddigi tabukkal. A tárcavezető szerint az ország túlságosan a békeidőre rendezkedett be, a jelenlegi biztonsági válsághelyzetben pedig már nem engedhető meg, hogy a nukleáris meghajtású tengeralattjárókról szóló puszta párbeszédet is elutasítsák.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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