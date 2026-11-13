Ledöntené a tabukat a világ egyik legerősebb hatalma: szűk elitklubba lépnének a nukleáris katonai fejlesztéssel

A kisebbik koalíciós partner által szorgalmazott váltás jelentős támogatást élvez a nagyobbik kormánypárton belül is, mivel Tokió igyekszik lépést tartani a biztonsági szövetségesekkel és a régiós fenyegetésekkel. Jelenleg hat ország – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország és India – üzemeltet atom-tengeralattjárókat, de Ausztrália és Dél-Korea is aktívan dolgozik a képesség megszerzésén. A nukleáris meghajtású hajók gyorsabbak hagyományos társaiknál, több áramot termelnek a fejlett fedélzeti rendszerek számára, és sokkal tovább maradhatnak a felszín alatt, mivel a bevetési idejüket gyakorlatilag csak a legénység élelmiszer-utánpótlása korlátozza.
A katonai előnyök mellett komoly diplomáciai érvek is szólnak a fejlesztés mellett.
A lépés szorosabbra fűzhetné Japán kapcsolatát az Ausztráliát, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat tömörítő AUKUS-szövetséggel. Tokió jelenleg a partnerség második pillérében vesz részt, de a nukleáris meghajtásba való befektetés utat nyithatna a szorosabb technológiai együttműködéshez az első pillérben is, amely kifejezetten az ausztrál atom-tengeralattjárók beszerzésére fókuszál. Mindez egyúttal a japán döntéshozók azon régi vágyát is beteljesítené, hogy az ország a vezető katonai hatalmakkal azonos képességekkel rendelkezzen, hasonlóan ahhoz a 2022-es döntéshez, amely lehetővé tette a nagy helikopterhordozó rombolók repülőgép-hordozókká történő átalakítását.
A terv megvalósítását ugyanakkor súlyos gyakorlati és demográfiai akadályok nehezítik. Bár Japán világelső a hagyományos tengeralattjárók gyártásában, a nukleáris meghajtás terén hiányzik a szükséges hazai infrastruktúra, a fejlesztések pedig az 1974-es Mucu nukleáris meghajtású hajó sugárszivárgási balesete óta állnak. Emellett az atom-tengeralattjárók üzemeltetése nagyobb legénységet, köztük magasan képzett reaktormérnököket és kiterjedt szárazföldi támogató személyzetet igényel. Az elöregedő társadalom és a toborzási nehézségek miatt az önvédelmi erők már így is létszámhiánnyal küzdenek, amit a kormányzat jelenleg a kötelező nyugdíjkorhatár 65 évre emelésével próbál enyhíteni.
A parlamenti viták során a javaslatnak komoly szakmai, jogi és társadalmi ellenállással is szembe kell néznie. Kérdéses például, hogy a közvetlen szomszédok – Kína, Észak-Korea és Oroszország – jelentette fenyegetés indokolja-e a kifejezetten nagy hatótávolságú, hosszan tartó bevetésekre tervezett atom-tengeralattjárók beszerzését, ahelyett, hogy az ukrajnai háború tapasztalatai alapján a hazai gyártású tengeri drónok (pilóta nélküli víz alatti járművek) fejlesztésére koncentrálnának. Ráadásul
az atomenergia-törvény jelenlegi értelmezése tiltja a nukleáris energia nem polgári célú felhasználását, így a beszerzéshez jogszabály-módosításra lenne szükség.
A politikai vitákat tovább élezheti a japán társadalom történelmi eredetű, nukleáris technológiákkal szembeni bizalmatlansága. Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter szeptemberben ugyanakkor már jelezte, hogy szakítani kell az eddigi tabukkal. A tárcavezető szerint az ország túlságosan a békeidőre rendezkedett be, a jelenlegi biztonsági válsághelyzetben pedig már nem engedhető meg, hogy a nukleáris meghajtású tengeralattjárókról szóló puszta párbeszédet is elutasítsák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
Nagy rali jöhet az amerikai tőzsdén – Mutatjuk, mire számítanak a profik
Eddig emelkedhet az S&P 500 a Goldman Sachs szerint.
Belenyúltak az észtek a második nyugdíjpillérbe, máris látszanak a pozitív változások
Szépen gyarapodnak a számlák, 16 ezer euró jut egy főre.
Megbukott a frissen bejelentett exit tax, az ellenállást követően visszavonulót fújt a kormány Olaszországban
A banki különadókat se nézik jó szemmel az új költségvetésben.
Társadalmi vállalkozások fejlesztésébe kezdett az OTP Bank
Az OTP HatásPont Program kedvezményes áron bérelhető közösségi irodát is biztosít.
Diplomával már 1,2 millió forintot lehet keresni Magyarországon
Alacsony végzettség = alacsony fizetés.
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Az AI-lufi durranására vár az arany, hogy megint a főszerepben legyen
Az arany az év eleji rekordja után jelentős korrekción ment keresztül, 30 százalékot esett október végére, miközben a kötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. A... The post Az
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb figyelmet kap a zöld átállásban: a föld mélyének hője. Egy új fúr
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon