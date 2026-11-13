Lépett az európai szövetséges: tucatnyi különleges gépet kap Ukrajna az orosz támadások kivédésére

A cseh Aero Vodochody vállalat által gyártott L-39 Skyfox egy szubszonikus sugárhajtású kiképzőgép, amelyet elsősorban katonai pilóták felkészítésére terveztek. Emellett azonban könnyű támadó, felderítő és légi járőrözési feladatok ellátására is alkalmas, így hatékonyan bevethető a drónok elleni védekezésben.

Petr Macinka a cseh televíziónak adott interjújában elmondta, hogy az első négy repülőgép pénzügyi háttere már biztosított, és

személyesen tárgyaltak a gyártóval annak érdekében, hogy az ukrán megrendelést soron kívül, kiemelt prioritással teljesítsék.

Az átadáshoz ugyanakkor még szükség van bizonyos külföldi – többek között amerikai, francia és belga – alkatrészek és avionikai rendszerek exportengedélyeire.

A teljes flotta kiépítéséhez Csehország és Ukrajna még júliusban tizenkét országot – köztük Ausztráliát, Kanadát és tíz európai államot – keresett meg, hogy segítsenek további tizenkét gép megvásárlásában. A teljes üzlet értéke eléri a 6–8 milliárd cseh koronát (272–363 millió dollárt), amelyet teljes egészében nemzetközi forrásokból fedeznek, így Prága a saját központi költségvetéséből nem különít el erre pénzt.

A tizenhat gépes beszerzés részleteiről Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter is tárgyalt Kijevben Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnökkel. A megbeszélésen megerősítették, hogy négy repülőgépről már megszületett a végleges megállapodás, a fennmaradó tizenkettőről pedig előzetes egyezség van érvényben.

A mostani üzlet előzménye, hogy korábban L-159-es könnyű harci gépek átadása is felmerült az orosz drónok elleni védekezés céljából. Prága azonban januárban elutasította, hogy a saját haderejének állományából adjon el vagy adjon át ilyen repülőgépeket, mivel azokra a cseh fegyveres erőknek is szükségük van.

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